健康網》牛奶選全脂、低脂？ 哈佛研究：這款降肝病風險

研究發現，全脂牛奶喝越多可能不利於肝臟健康，反之適量喝低脂牛奶、吃無糖優格能降低肝病風險；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天喝牛奶是很多人的習慣，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述1項哈佛研究發現，全脂牛奶喝越多可能不利於肝臟健康，反之適量喝低脂牛奶、吃無糖優格能降低肝病風險，不過，他也補充，研究為觀察性設計，雖已控制BMI、酒精、病毒性肝炎等變項，仍不能證實絕對因果。

全脂牛奶3成分 攝取過多不利肝

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述哈佛公衛學院研究，追蹤49萬人15年，評估高脂、低脂乳製品攝取量與慢性肝病死亡率和肝癌發病率之間的關係，結果發現，全脂乳製品，特別是全脂牛奶喝越多，慢性肝病與肝癌風險越高，推測與3關鍵有關：

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1.胰島素樣生長因子-1（IGF-1）較高，恐促進細胞增生、抑制凋亡。

2.飽和脂肪酸含量較高，可能誘發脂肪肝與慢性發炎，推動纖維化。

3.雌激素殘留較高，長期「微刺激」在易感族群（肥胖、慢性肝炎）成為火上加油，長期刺激恐助癌變。

研究顯示，低脂乳製品和優格有保護肝臟效果；示意圖。（圖取自freepik）

不是喝越多越好 適量攝取即可

研究也顯示，低脂乳製品和優格反而有保護肝臟效果，每週14份以上低脂牛奶，慢性肝病死亡風險下降46%；每週吃4份以上無糖優格，慢性肝病死亡風險降低40%，尤其優格還含益生菌，幫腸道、護免疫，一舉兩得。

不過，並不是攝取越多越護肝。研究發現，喝到「中等量」時風險最高，再多反而趨於平穩，但全脂牛奶仍是最大雷區。

喝乳製品5招 護肝更健康

1. 首選低脂或脫脂：全脂改半脂，1天1–2份即可。

2. 把優格當點心：優先選擇未加糖的希臘式或無糖優格。

3. 注意總量：總乳製品應小於21份／週，相當於每天攝取3份以下較安全。

4. 搭配高纖蔬果：膳食纖維可調節腸內菌，相互加分。

5. 少加工多原型：少喝加糖奶茶、奶酪，減少飽和脂肪與添加糖負擔。

黃軒提醒，研究為觀察性設計，雖已控制BMI、酒精、病毒性肝炎等變項，仍不能證實絕對因果。有脂肪肝、B、C型肝炎或家族肝癌史者，建議諮詢醫師與營養師，量身訂定乳製品策略。任何科普資訊皆非醫療處方，症狀或疑慮請就醫評估。

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