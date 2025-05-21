員榮總院3年後營運 醫療人才與興大簽約

員榮總院的模擬圖。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中興大學與員榮醫療體系於今（21）天簽署「學術交流與技術合作協議書」，雙方將就醫學研究、產學合作、培育醫護人才與發展智慧醫療等多面向深化合作。興大有醫學院與學士後醫學系，員榮新的總醫院正在興建中，預計3年後落成，需要大批醫護人員，未來將與興大相關科系深化產學合作。

員榮醫療體系在彰化縣員林市有員榮醫院及員生兩個院區，近年來不斷延攬優秀醫護人才、添置先進醫療儀器，並成功轉型急重症，是中台灣知名的心臟科與急重症醫院。

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員榮醫療體系總院長張克士指出，目前已動工的員榮總醫院，3年後落成；全體系將達1200床規模，屆時需要許多醫護人員與各領域人才，希望藉由雙方合作能提升專業人才水平，藉由產學合作，興大學生畢業後就能投入員榮醫療體系服務。

張克士指出，員榮醫療體系也提供多元化免費進修專案，鼓勵員工在職場上不斷成長與學習，會鼓勵員工到興大進修，在工作之餘能夠持續進步，帶來更高成就感。

張克士強調，要從解決「人力」問題提升到延攬「人才」的高度，並透過長期產學合作，精進到凝聚「人心」的層次，讓醫護與醫院一條心，發揮醫者初衷，提供病患「專業愛心視病猶親」的服務，並共同營造幸福友善的職場。

中興大學校長詹富智表示，興大創校於1919年，是國內歷史最悠久，第三大研究型綜合國立大學，更於2022年成功新設學士後醫學系及醫學院，是中台灣唯一有醫學院的國立大學。藉由綜合大學多元教學之優勢，與中部重要醫學中心及醫療體系建立長期雙邊合作，共同致力平衡區域醫療資源及偏鄉醫療等工作，履行大學社會責任。

興大與員榮醫院，今日簽訂合作協議書，期許雙方未來密切的學術與技術交流合作，創造雙贏局面，共同為學界與醫療界的合作樹立新的里程碑。雙方就學術合作、教師（研究員）合聘、研究發展、人才培育、圖書與資訊、智慧財產權等面向共同合作，攜手實踐社會責任及培育更多高階醫療研究人才、增加學術及產業合作計畫的廣度，進而帶動國內醫學研究發展。

中興大學與員榮醫療體系今天簽訂《學術交流與技術合作協議書》，由員榮醫療體系總院長張克士（左）與興大校長詹富智代表簽約。（員榮醫療體系提供）

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