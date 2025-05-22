基隆新冠疫情升溫 就診人數增幅96％

基隆新冠疫情升溫，上週就診人次增幅達96％，衛生局呼籲民眾儘速接種疫苗；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國內新冠肺炎疫情升溫，據疾病管制署最新監測資料顯示，上週全國新冠門急診就診數為1萬9千多人次，較前1週上升46％。基隆市上週就診人次增幅也達96.94％，以社區傳播明顯上升，呼籲民眾接種JN.1疫苗。

依據疾管署統計，近期以JN.1變異株為主流株，傳播力強、傳染速度快，雖然重症與死亡率未明顯上升，但仍對高風險族群造成潛在威脅。

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基隆市衛生局統計，基隆市新冠（JN.1）疫苗接種比率偏低，其中全市65歲以上長者接種率僅為15.4％、全年齡層接種率也只有8.10％，大多數市民尚未接種疫苗，社區防護力仍有很大的提升空間。

衛生局指出，出生滿6個月以上的人都可免費接種新冠JN.1疫苗，呼籲民眾儘快前往各區衛生所或合約醫療院所接種，以提升社區整體免疫力。

除接種疫苗外，也要持續落實個人防疫措施，建議出入人潮聚集、通風不良或高風險場域時宜戴口罩；如出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等疑似症狀，應先用快篩試劑檢測，就醫時主動告知篩檢結果，有症狀者應避免上班、上課，保護自身與他人健康。相關COVID-19疫苗接種合約院所資訊，請至基隆市衛生局網站查詢。

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