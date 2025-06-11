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健康 > 杏林動態

職業婦女壓力大耳鳴、聽力下降 竟是耳中風上身

2025/06/11 14:41

醫師黃鈺婷提醒，民眾若突然出現單側聽力下降、耳鳴、耳朵飽脹感或眩暈等症狀，應立即前往耳鼻喉科就醫檢查。（記者陳建志攝）

醫師黃鈺婷提醒，民眾若突然出現單側聽力下降、耳鳴、耳朵飽脹感或眩暈等症狀，應立即前往耳鼻喉科就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕35歲的陳小姐是位職業婦女，近來因換工作加上育兒壓力，每天忙得不可開交。某天早上起床時，突然發現右耳出現嚴重耳鳴、聽不清楚，還伴隨著眩暈症狀，原以為只是太累，沒想到就醫後確診「突發性耳聾」（俗稱「耳中風」），所幸在接受類固醇藥物並搭配自費高壓氧治療後，聽力逐漸恢復，耳鳴也大幅改善，讓她重拾正常生活。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷表示，耳中風是一種急性聽力驟降疾病，多發生於單側，發病時常伴隨耳鳴、耳悶或眩暈等症狀，若未及時治療，恐導致永久性聽力損失。雖然病因多不明確，但病毒感染、內耳血液循環障礙、免疫異常及生活壓力等因素均可能誘發。該名患者的案例便是典型的因身心過度負荷，導致免疫力下降，進而引發耳中風。

黃鈺婷指出，耳中風屬於急症範疇，如同腦中風或心肌梗塞，越早診斷與治療，預後越好。目前主要治療方式為類固醇藥物，可透過口服或鼓室內注射方式給予，發揮抗發炎與免疫抑制作用，協助恢復內耳功能。另外也會建議接受高壓氧治療作為輔助療法。該名患者就是在醫療團隊評估後，轉介至高壓氧中心接受進一步治療。

長安醫院高壓氧中心主任喻大久說明，高壓氧治療原理為讓患者在高壓環境下吸入100%純氧，有效提升血液含氧濃度，增加內耳細胞氧氣供應量，促進受損聽覺細胞修復，同時減輕水腫與發炎反應。患者在接受5次高壓氧治療並配合口服類固醇後，聽力已逐漸恢復正常水準，印證了早期發現、積極治療的重要性。

黃鈺婷提醒，民眾若突然出現單側聽力下降、耳鳴、耳朵飽脹感或眩暈等症狀，應立即前往耳鼻喉科就醫檢查。她特別呼籲，現代人生活及工作壓力普遍較大，更應留意身體發出的警訊，適時調整生活步調，避免過度勞累。＃

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