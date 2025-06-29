健康網》和同齡人比較下肢肌力！ 簡單30秒椅子測試揭曉

簡單的30秒椅子坐站測試，快速知道自己的下肢肌力好不好；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康老化「肌不可失」，想知道自己下肢肌力在同齡人中排第幾名？恆新復健科診所醫師王思恒指出，簡單的30秒椅子坐站測試，就能快速知道自己的下肢肌力落在哪個百分位了。若分數不理想，也別擔心，只要開始訓練，便能有助於提升下肢肌力。

肌力30歲後慢慢下滑 50歲後加速

下肢肌力掌握行動關鍵，王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，下肢肌力是影響「走得快不快」、「跌倒與否」、「能不能自己上下樓梯」的關鍵。肌力從30歲後就會開始慢慢下滑，50歲後開始加速，醫學研究證實，坐站肌力比握力更能預測失能與死亡風險。

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女性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

男性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

簡單3步驟 30秒快速測試

該如何測試自己的下肢肌力？王思恒指出，透過簡單30秒椅子坐站測試，依照以下步驟進行，並依照年齡，使用對照圖對照，就能快速知道自己下肢肌力落在哪個百分位。舉例來說，60歲男子，30秒內完成17次，是排在第60百分位；70歲女性完成9次是第30百分位，需要加強訓練！

●步驟1：找一張沒有扶手的椅子，椅高約45公分者為佳。

●步驟2：雙手交叉放胸前，從坐姿完全站起再坐下算1下。

●步驟3：30秒內重複做，看你能做幾次。

王思恒建議，可以給家中長輩測試一下，如果分數不理想，也別擔心，只要開始訓練，下肢肌力是可以進步的。

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