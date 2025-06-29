自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》和同齡人比較下肢肌力！ 簡單30秒椅子測試揭曉

2025/06/29 14:43

簡單的30秒椅子坐站測試，快速知道自己的下肢肌力好不好；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

簡單的30秒椅子坐站測試，快速知道自己的下肢肌力好不好；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康老化「肌不可失」，想知道自己下肢肌力在同齡人中排第幾名？恆新復健科診所醫師王思恒指出，簡單的30秒椅子坐站測試，就能快速知道自己的下肢肌力落在哪個百分位了。若分數不理想，也別擔心，只要開始訓練，便能有助於提升下肢肌力。

肌力30歲後慢慢下滑 50歲後加速

下肢肌力掌握行動關鍵，王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，下肢肌力是影響「走得快不快」、「跌倒與否」、「能不能自己上下樓梯」的關鍵。肌力從30歲後就會開始慢慢下滑，50歲後開始加速，醫學研究證實，坐站肌力比握力更能預測失能與死亡風險。

女性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

女性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

男性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

男性30秒椅子坐站常模表。（圖取自王思恒臉書）

簡單3步驟 30秒快速測試

該如何測試自己的下肢肌力？王思恒指出，透過簡單30秒椅子坐站測試，依照以下步驟進行，並依照年齡，使用對照圖對照，就能快速知道自己下肢肌力落在哪個百分位。舉例來說，60歲男子，30秒內完成17次，是排在第60百分位；70歲女性完成9次是第30百分位，需要加強訓練！

●步驟1：找一張沒有扶手的椅子，椅高約45公分者為佳。

●步驟2：雙手交叉放胸前，從坐姿完全站起再坐下算1下。

●步驟3：30秒內重複做，看你能做幾次。

王思恒建議，可以給家中長輩測試一下，如果分數不理想，也別擔心，只要開始訓練，下肢肌力是可以進步的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中