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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

45歲男不菸不咳喘竟染末期肺癌 醫：父也罹肺癌

2025/06/11 15:14

成大醫院胸腔內科醫師林建佑指家族曾染肺癌及重度吸菸者，都是肺癌的高風險族群，應主動接受公費篩檢。（記者王俊忠攝）

成大醫院胸腔內科醫師林建佑指家族曾染肺癌及重度吸菸者，都是肺癌的高風險族群，應主動接受公費篩檢。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕45歲蔡先生參加公司健康檢查，胸部電腦斷層掃描發現左上肺有1顆直徑3公分腫塊，雙側肺部各偵測到3顆直徑1-2公分的結節。成大醫院胸腔科團隊做支氣管鏡切片檢查確診是第4期末期的肺腺癌。蔡先生說自己沒抽菸、平時也沒咳嗽、喘或其他不適症狀，對會染上肺癌深感不解，醫師詢問病史，患者才得知其父曾罹患肺癌，醫師說家族病史也是高風險因子之一。

蔡先生1年多前確診肺癌末期，接受標靶治療，迄今持續追蹤治療。成大醫院胸腔內科醫師林建佑指出，肺癌初期多半沒有明顯症狀，即便腫瘤長到3公分大，患者也可能毫無不舒服感；即使出現輕微咳嗽，也難以與各類呼吸道疾病區分。許多病患等到咳血、呼吸困難、頭痛或骨頭疼痛等明顯警訊出現時才就醫，此時通常已是肺癌晚期，錯失治療黃金期。

衛福部國民健康署2022年癌症登記年報，當年度新增肺癌病例達1萬7982人，死亡1萬0053人，皆為所有癌症中最高。值得注意的是，超過一半的肺癌患者在確診時已屬晚期，5年存活率不到10%；而若能於肺癌第1期時就發現，5年存活率可超過90%，掌握早期診斷時機，是攸關病患預後的核心課題。

林建佑提醒，肺癌常無明顯症狀，無症狀不代表沒有肺癌，X光為二維影像，不易偵測1公分以下的肺結節，即使是1公分以上的結節或腫塊，也可能因位置或密度緣故未被發現。而低劑量肺部電腦斷層（LDCT）是目前經國際實證能降低死亡率的早期肺癌篩檢工具，建議高風險族群定期檢查，提高早期發現率。

林建佑說，從2025年起，國民健康署擴大肺癌篩檢對象，包括：

1.肺癌家族史者：40至74歲女性或45至74歲男性，且直系血親（父母、子女、兄弟姊妹）曾罹患肺癌者。

2.重度吸菸者：50至74歲之間，吸菸史累計達20包‐年，仍在吸菸或戒菸未滿15年者。符合上述任一條件者，可每2年接受1次免費LDCT檢查，民眾應主動了解自身風險、把握公費癌篩機會，不可等到有症狀再來檢查。

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