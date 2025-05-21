無藥師資格也可賣中藥？藥師公會怒批「藥權沉淪」

藥師公會全聯會赴衛福部前抗議。（藥師公會全聯會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前發布藥事法「318解釋令」，讓滿足特定條件的中藥或生藥相關學系畢業生可登記為中藥販賣業藥商，引起藥師公會全聯會強力反彈，今日全聯會再赴衛福部前抗議，強調相關行政命令違背「藥事法」意旨，掏空藥事專業制度，將全民用藥安全推向風險邊緣。

藥師公會全聯會指出，統計資料顯示，全國中醫診所數自2013至2023年間，從3548家成長至4194家，成長率為18.2%；執業中醫師人數則從由5970人成長至7883人，成長率為達32%。

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藥師公會全聯會赴衛福部前抗議。全聯會認為，「318解釋令」架空「藥事法」的核心規範。（藥師公會全聯會提供）

截至2023年底，不分中西醫診所總數為23420家，其中中醫診所占比達17.9%；另醫院及診所之中醫科診療科別數更達4337家，較2013年增加682家，成長率為18.7%。

全聯會認為，中藥產業已在「藥事法」的日落條款促成下，從傳統零售轉型為以中醫診所與藥事專業為核心的現代經營型態，由專任之中醫師或藥事人員駐店管理中藥販售或製造，根本無需放寬法規來「搶救」市場。

藥師公會全聯會認為，中藥產業已在「藥事法」的日落條款促成下，根本無需放寬法規來「搶救」市場。（藥師公會全聯會提供）

此外，全聯會強調，中藥本質仍為「藥」，涉及藥理、劑量、交互作用等需要藥學專業判斷，以評估用藥安全性之事項，應由具藥學專業的藥師嚴格把關，開放無藥學專業者經營中藥販賣業，形同讓民眾自行解讀藥品標示與療效並「自助用藥」，風險極高。

全聯會表示，「318解釋令」架空「藥事法」的核心規範，更破壞長年建立的專業分工制度，形同將民眾的用藥安全交由非藥事專業人員處理，未來極可能導致錯誤用藥、違規販賣等重大風險，政府部門不應等閒視之，藥政制度也不能被任意掏空。

藥師公會全聯會強調，中藥本質仍為「藥」，應由具藥學專業的藥師嚴格把關。（藥師公會全聯會提供）

藥師公會全聯會認為，開放無藥學專業者經營中藥販賣業，形同讓民眾自行解讀藥品標示，風險極高。（藥師公會全聯會提供）

藥師公會全聯會認為，「318解釋令」架空「藥事法」，破壞長年建立的專業分工制度。（藥師公會全聯會提供）

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