自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4旬女肺變白易喘不是肺炎！ 醫點「關鍵」是漏斗胸

2025/05/22 16:09

1名40歲女子因近日容易感到喘，而就醫，經由X光檢查確診為「漏斗胸」；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

1名40歲女子因近日容易感到喘，而就醫，經由X光檢查確診為「漏斗胸」；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名40歲女子因近日容易感到喘，而就醫，經由X光檢查確診為「漏斗胸」。胸腔內科醫師蘇一峰說明，漏斗胸患者因肺被擠壓，所以看起來肺變白，像似肺炎。但若仔細觀察病人的肋骨，在X光下面是呈現直角轉彎，因此並非肺炎，而是漏斗胸。

蘇一峰在臉書分享，1張病人的X光照，並請大家猜猜是什麼問題，「大家覺得是肺炎嗎？」爾後，他解答，其實這名患者是「漏斗胸」，因肺被擠壓，所以看起來，肺變白看起來像肺炎。

蘇一峰進一步解釋，不過，有1個重要的判斷特點，就是患者X光檢查中，肋骨較呈現直角轉彎。一般人X光下的肋骨是120度轉彎，但是這種漏斗胸胸廓變形者，各個肋骨會90度的彎曲。

醫師說明，相較於一般人的肋骨是120度轉彎，漏斗胸患者在X光檢查下，肋骨較呈現直角轉彎（如圖）。（圖取自蘇一峰臉書）

醫師說明，相較於一般人的肋骨是120度轉彎，漏斗胸患者在X光檢查下，肋骨較呈現直角轉彎（如圖）。（圖取自蘇一峰臉書）

漏斗胸有什麼症狀呢？三軍總醫院衛教資料指出，漏斗胸患者在嬰幼兒時期相較於其他孩童，其呼吸道感染的次數較多，有食慾較差及飯後易嘔吐的主訴；在青少年時期，以心臟受壓迫的症狀較明顯，約有20-30%的病人有運動性心悸氣急的症狀，10-20%的病人有收縮期心雜音，多數患者不耐持久激烈運動，有容易疲勞感覺，前胸壓迫感。

三軍總醫院表示，在成人時期，半數患者併有輕度脊椎側彎，不堪激烈動伴隨體能及外觀的缺陷，有的會產生心理障礙，如孤獨、自卑、畏懼團體生活等現象。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中