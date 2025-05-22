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健康網》4旬女肺變白易喘不是肺炎！ 醫點「關鍵」是漏斗胸
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名40歲女子因近日容易感到喘，而就醫，經由X光檢查確診為「漏斗胸」。胸腔內科醫師蘇一峰說明，漏斗胸患者因肺被擠壓，所以看起來肺變白，像似肺炎。但若仔細觀察病人的肋骨，在X光下面是呈現直角轉彎，因此並非肺炎，而是漏斗胸。
蘇一峰在臉書分享，1張病人的X光照，並請大家猜猜是什麼問題，「大家覺得是肺炎嗎？」爾後，他解答，其實這名患者是「漏斗胸」，因肺被擠壓，所以看起來，肺變白看起來像肺炎。
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蘇一峰進一步解釋，不過，有1個重要的判斷特點，就是患者X光檢查中，肋骨較呈現直角轉彎。一般人X光下的肋骨是120度轉彎，但是這種漏斗胸胸廓變形者，各個肋骨會90度的彎曲。
漏斗胸有什麼症狀呢？三軍總醫院衛教資料指出，漏斗胸患者在嬰幼兒時期相較於其他孩童，其呼吸道感染的次數較多，有食慾較差及飯後易嘔吐的主訴；在青少年時期，以心臟受壓迫的症狀較明顯，約有20-30%的病人有運動性心悸氣急的症狀，10-20%的病人有收縮期心雜音，多數患者不耐持久激烈運動，有容易疲勞感覺，前胸壓迫感。
三軍總醫院表示，在成人時期，半數患者併有輕度脊椎側彎，不堪激烈動伴隨體能及外觀的缺陷，有的會產生心理障礙，如孤獨、自卑、畏懼團體生活等現象。
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