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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今起新冠疫苗接種間隔縮短 桃市設11場假日接種站

2025/06/11 11:25

桃園市即日起至21日連續2週週休假期，設有11場次假日接種站，方便民眾就近接種。（衛生局提供）

桃園市即日起至21日連續2週週休假期，設有11場次假日接種站，方便民眾就近接種。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應國內新冠疫情升溫，衛生福利部疾病管制署宣布，今（11）日起調整新冠疫苗JN.1第2劑接種間隔，縮短為至少2個月（60天），桃市府衛生局表示，桃園市即日起至21日連續2週週休假期，設有11場次假日接種站，方便民眾就近接種。

衛生局表示，新冠疫苗JN.1第2劑接種間隔原規定須6個月（180天），今起彈性縮短為「至少2個月（60天）」，建議符合公費接種資格民眾儘速完成接種，以提升免疫保護力，公費接種對象包括出生滿6個月以上、尚未接種JN.1疫苗之民眾接種第1劑，另針對65歲以上長者、55至64歲原住民、以及6個月以上免疫不全或免疫功能低下者，則可以接種第2劑。

衛生局表示，為擴大疫苗可近性並減輕醫療量能負擔，桃園市即日起至21日連續2週週休假期，設有11場次假日接種站，推動「打疫苗、保健康」社區接種行動，方便民眾於假日就近接種，鼓勵尚未接種或尚未完成第2劑接種且符合資格者，善加利用假日時段儘速完成接種，共同築起社區免疫防線。

桃園市衛生局表示，新冠疫苗JN.1第2劑接種間隔原規定須6個月，今起彈性縮短為「至少2個月」，建議符合公費接種資格者盡速接種，提升保護力。（衛生局提供）

桃園市衛生局表示，新冠疫苗JN.1第2劑接種間隔原規定須6個月，今起彈性縮短為「至少2個月」，建議符合公費接種資格者盡速接種，提升保護力。（衛生局提供）

衛生局提醒，接種當日請攜帶健保卡、兒童健康手冊及相關公費資格證明文件，接種後建議多休息並補充水分，若出現持續發燒超過48小時或出現嚴重過敏反應，應立即就醫。

新冠疫苗開放接種時間、地點及藥局販售快篩試劑資訊等，可至桃市府衛生局官網「新冠防疫專區」查詢，或撥打防疫專線0800-033-355，亦可撥打1999市民服務熱線洽詢。

桃園市莫德納JN.1疫苗假日接種站資訊。（衛生局提供）

桃園市莫德納JN.1疫苗假日接種站資訊。（衛生局提供）

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