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健康網》當心社群偽專家「11點發現高血糖」遭醫吐槽

2025/01/08 19:41

醫師指出，「每週喝兩杯以上含糖手搖飲料」不能直接診斷高血糖，也提醒，糖尿病最常見症狀是「沒有症狀」，有症狀出現往往已經很嚴重了；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，「每週喝兩杯以上含糖手搖飲料」不能直接診斷高血糖，也提醒，糖尿病最常見症狀是「沒有症狀」，有症狀出現往往已經很嚴重了；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社群媒體興盛，許多沒接受過醫事訓練的人，為了想紅、為了流量對健康疾病「侃侃而談」。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在Threads上看到滿滿槽點的「11點發現高血糖」，同時提醒民眾，糖尿病最常見症狀是「沒有症狀」，有症狀出現往往已經很嚴重了。平常維持良好的飲食和運動習慣，然後定期健康檢查，才是及早發現血糖問題的正確方法。

蔡明劼在網頁發文，這篇教大家「怎樣發現高血糖」的作者，看起來沒有醫護背景，列出來的發現方法令人啼笑皆非。

高血糖或糖尿病可能症狀 也可能無關

●馬桶旁出現螞蟻：指的是尿液含糖量高時，可能吸引螞蟻，這在高血糖的患者中可能發生，但不是每位患者都會遇到，並沒有辦法代表糖尿病。而且現在都尿在馬桶，哪來的螞蟻？

●很容易口渴：口渴可能是高血糖的典型症狀「3多1少」（多吃、多喝、多尿、體重減少）。但通常會在血糖高到200、300的時候比較明顯，輕微的高血糖不會有這種症狀。

●容易腰痛：糖尿病引發的腎病變不會腰痛，甚至進展到洗腎也不會腰痛。如果出現腰痛，要考慮的是應該肌肉拉傷、腎臟感染、結石、或其他問題，而不是糖尿病。

●容易流汗且尿酸味很重：流汗跟尿味與糖尿病都沒有無直接關聯，但如果身上出現水果的味道，有可能是胰島素極度缺乏導致的酮酸中毒，最好找醫院診所檢查。

●視力衰退：白內障以及視網膜病變是糖尿病常見併發症，但沒有糖尿病的患者也會白內障。而且視力衰退也可能是老花眼，沒辦法這樣就判斷糖尿病。

●不明原因變瘦：屬於典型症狀之一，通常只會在嚴重的患者出現，早期糖尿病很少有這種症狀。

●肌肉量不足：肌少症是糖尿病的風險因素，反之，糖尿病患者也比較常有肌肉流失的問題。

●手腳長期冰冷：如果血糖控制不佳，可能會出現周邊血管阻塞，問題是一般人也很多都會手腳冰冷，並不能以此來診斷糖尿病。

生活型態屬於風險因子

●每週喝兩杯以上含糖手搖飲料：這是生活習慣，過量攝取含糖飲料可能增加糖尿病風險，但不等於直接診斷高血糖。

●愛吃宵夜：剛上一條相同，吃宵夜可能間接影響血糖控制，但並非糖尿病的直接症狀。

●愛吃甜食：這是生活習慣，並非糖尿病的症狀，但可能增加糖尿病風險。

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