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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》10秒測試看壽命？把握長壽3招醫師這樣說

2025/06/08 13:20

紀麗君／核稿編輯

每個人都希望健康長壽，醫師指出，每週安排快走和肌力訓練，儲備健康長壽的基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

每個人都希望健康長壽，醫師指出，每週安排快走和肌力訓練，儲備健康長壽的基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每個人都希望健康長壽，你想不想知道自己是否能達到？現在測單腳站立，看看能不能撐過10秒！衛福部雙和醫院復健科主治醫師徐子恆指出，醫學研究單腳站立和一般人的核心穩定有關係，不能單腳站立超過10秒的人，會與死亡風險有關聯。因此，他公開長壽做法，不妨每週安排快走和肌力訓練，注入健康長壽的基礎。

徐子恆於臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發布影片指出，日常從一個人能不能單腳站立達到10秒，就能預測壽命。因為單腳站立和一般人的平衡、本體感覺、肌耐力，與核心穩定有關係，這些能力會隨著年齡衰退，如果這些能力不好的話，會與死亡率有關聯。

徐子恆進一步說，根據過去醫學研究，為1700位50歲到70歲的人測試單腳站立，這項研究發現，沒有辦法單腳站立超過10秒鐘的人，之後10年的死亡率，比起可以做單腳站立的人，多出超過8成的死亡風險。

單腳站立測試：

1雙手插腰，雙腳打赤腳，單腳抬起，維持穩定不要晃動，撐10秒鐘。

2過程中不要扶任何物品，腳不能放下來。

3每個人都有3次機會，如果其中一次成功，就通過這項測試。

運動可以為自己建立長壽基礎。事實上，每週150分鐘中等強度運動，例如快走，可以降低心臟病、糖尿病、失智症及癌症風險。每天走路超過7000步的年長者，死亡率大幅下降，比走不到4000步的人低5成以上。

徐子恆公開長壽的秘訣：

1.每天快走10-30分鐘

從10分鐘開始，逐週增加到30分鐘。走到微喘但可以說話為佳。建議選在清晨或傍晚，避免中午高溫時段。

2.每週2次肌力訓練

●椅子起立：雙手抱胸，坐下再站起來，10下× 2 組。

●提水瓶：雙手拿500ml水瓶，抬到肩膀高度再放下，10下× 2 組。可強化腿力與手臂肌肉，預防肌少症。

3.每天單腳站立30秒

靠牆站立，抬起一腳，維持平衡30秒，左右腳各做3次。訓練平衡感，可以預防跌倒。

徐子恆提醒，運動請穿著舒適衣物、適時補充水分。若出現頭暈、胸悶或關節劇痛，應立即休息並諮詢醫師。

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