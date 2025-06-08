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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

用餐頭痛突昏倒 竹市消防局搶救挽回生命

2025/06/08 14:18

竹市消防局中山分隊及光復分隊同仁平時落實訓練，提高現場救護救活率。（市府提供）

竹市消防局中山分隊及光復分隊同仁平時落實訓練，提高現場救護救活率。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市食品路日前發生一起緊急救護事件，市民用餐時向友人表示頭痛、隨後就倒地並陷入意識不清的危急狀況。消防局接獲報案後，立即派遣光復與中山消防分隊，共出動2輛救護車趕往現場，消防員陳聰緯、徐嘉駿、曾柏豪、沈紀衡與鳳凰志工戴安慎展開急救作業，並迅速將患者送往醫院治療，患者近日已康復出院，恢復正常生活。

消防局表示，患者用餐時突然頭痛並失去意識倒地，現場民眾立即施予CPR。消防人員抵達後，立即評估確認患者已無呼吸、脈搏，判定為非創傷型OHCA。消防人員啟動緊急救護程序，持續CPR、AED電擊去顫5次、BVM輔助呼吸、I-gel置入、使用腎上腺素1mg，並架設自動心肺復甦機接續按壓。在後送醫院途中，救護人員於車上持續供氧、監測生命徵象與心電圖（EKG）檢查，順利搶救患者生命。

市府表示目前各分隊救護車已全面配備多項先進急救設備，包括自動心肺復甦機、心臟電擊去顫器（AED）、電動骨針、自動給氧機以及二氧化碳監測器等。其中，二氧化碳監測器在心肺復甦過程中扮演關鍵角色，能透過監控潮氣末二氧化碳濃度，即時判別呼吸速率與肺部換氣狀況，進而確認氣管插管位置是否正確，並評估患者是否恢復自主循環，大幅提升急救成功率。

此外，救護車亦配備12導程心電圖機，可即時判別胸悶患者是否為急性心肌梗塞，爭取黃金救援時間。同時，車上搭載「影像式喉頭鏡」等高端設備，進一步提升插管效率與安全性。

為提升全民防災與自救能力，消防局每月19日會舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎市民踴躍報名參加，鼓勵民眾學習基本急救技能，如CPR及AED的使用，讓市民們都能在關鍵時刻能夠伸出援手，幫助他人。

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