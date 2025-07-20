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健康 > 名人健康事

健康網》江蕙鬧方文琳愛喝熱湯罹癌 營養師：超過65度不妥

2025/07/20 15:17

台語天后江蕙高雄場演唱會，好姊妹方文琳（右）上台遞水。江蕙調侃好姊妹不要喝熱湯啦，預防食道癌。（寬宏藝術提供）

台語天后江蕙高雄場演唱會，好姊妹方文琳（右）上台遞水。江蕙調侃好姊妹不要喝熱湯啦，預防食道癌。（寬宏藝術提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台語天后江蕙高雄場演唱會，好姊妹方文琳上台遞水。江蕙欣喜之餘，不忘鬧一下妹子，她說：「不要喝太熱的，這個人（方文琳）晚上愛喝熱湯，睡覺前還要喝一小杯烈酒，想說沒關係，只有一點點！」方文琳邊聽邊陪笑，也呼籲大家一定要做健康檢查，當年若不是女兒重新再看健檢報告提醒她，那時的食道癌零期若留到現在，後果不堪設想。

方文琳回憶，去年（2024年）6月做完全身健檢，隨意翻看一下也沒放心上，幸好女兒回來看到細項紅字，才喚起方文琳的注意，拿出上一次也就是2021年報告比對，警覺不妙。果真隔兩天驗血報告出來，癌指數高達9.8，比上一回的7點多增加不少。切片檢查結果是癌前病變，轉至醫院做正子檢查，最後以ESD內視黏膜下剝離術治療，腫瘤有10公分面積，手術時間將近5小時，術後幾天喝水、流質食物都吞嚥困難、非常疼痛，出院後開始用類固醇藥物治療。方文琳18日再與江蕙同台，她在會後表示：「曾經以為沒有機會，當能夠再次擁有那種失而復得的感動……她（江蕙）與我都懂。」

除了江蕙打趣方文琳愛喝熱湯及睡前喝烈酒助眠，營養師程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」提到，

食道癌10大危險因子：

●胃食道逆流

●大量喝酒

●抽菸

●肥胖

●高紅肉攝取量

●吃檳榔

●醃漬物

新鮮蔬果吃太少

●接觸多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons），主要來自有機物的不完全燃燒，像是煤炭、石油、木材和垃圾燃燒時所產生的煙霧。

預防食道癌的方法：

●避免過燙的食物：國際癌症研究機構IARC將65°C以上的熱飲歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食的罹癌風險為一般熱食的1.92倍。

●戒掉菸、酒、檳榔。

●少加工、多蔬果。

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