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肝病變恐要人命！ 台南市醫腹超逾8成異常
〔記者王俊忠／台南報導〕響應7月28日「世界肝炎日」，台南市立醫院今（20）日參與由肝病防治學術基金會發起的「今年超了沒？全台免費腹部超音波檢查」大型公益活動，與全台北、中、南、東及外島共30家醫療院所同步免費腹部超音波篩檢。南市醫為232位40歲以上的民眾檢查，發現異常者多達188人（佔81%），盼能早期揪出肝病變，降低肝癌憾事發生。
秀傳醫療體系副總裁暨台南市立醫院肝膽腸胃科醫師牟聯瑞表示，腹部超音波是1項無痛、快速、方便的檢查工具，不僅可協助偵測肝癌、肝硬化，也能找出脂肪肝、膽結石等肝膽胰相關疾病。他強調，肝臟沒有痛覺神經，有問題不會喊痛，一旦有症狀往往已是末期。早期檢查是保命關鍵，有B、C型肝炎病史的民眾至少每半年檢查1次；40歲以上即使沒有肝炎帶原，也應每年檢查1次腹部超音波。
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台南市立醫院今年免費腹超部分共有232人接受檢查，據醫院初步統計，檢查有異常者高達188人（佔81%），其中也發現疑似肝癌、肝實質病變、良性肝腫瘤、膽息肉、脾腫大、其他腹部腫瘤等，已安排後續追蹤檢查與門診治療。值得注意的是有109位受檢民眾有脂肪肝情形，比率高達47%。此次活動不僅提高市民對肝病的警覺，也強化「定期腹超、早期發現」的保健觀念。
「肝臟是否健康，不能靠感覺，而要靠科學檢查」，牟聯瑞呼籲民眾不要等到身體出現症狀才就醫，尤其台灣長年被肝病困擾，B、C肝炎帶原人數仍高，唯有透過抽血檢查與腹部超音波，才能有效早期發現與治療肝病。
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