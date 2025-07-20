肝病變恐要人命！ 台南市醫腹超逾8成異常

身兼秀傳醫療體系副總裁的台南市立醫院肝膽腸胃科主治醫師牟聯瑞（左）親自為民眾檢查，他呼籲民眾定期做腹部超音波，以求早發現早治療。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕響應7月28日「世界肝炎日」，台南市立醫院今（20）日參與由肝病防治學術基金會發起的「今年超了沒？全台免費腹部超音波檢查」大型公益活動，與全台北、中、南、東及外島共30家醫療院所同步免費腹部超音波篩檢。南市醫為232位40歲以上的民眾檢查，發現異常者多達188人（佔81%），盼能早期揪出肝病變，降低肝癌憾事發生。

秀傳醫療體系副總裁暨台南市立醫院肝膽腸胃科醫師牟聯瑞表示，腹部超音波是1項無痛、快速、方便的檢查工具，不僅可協助偵測肝癌、肝硬化，也能找出脂肪肝、膽結石等肝膽胰相關疾病。他強調，肝臟沒有痛覺神經，有問題不會喊痛，一旦有症狀往往已是末期。早期檢查是保命關鍵，有B、C型肝炎病史的民眾至少每半年檢查1次；40歲以上即使沒有肝炎帶原，也應每年檢查1次腹部超音波。

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台南市立醫院今年免費腹超部分共有232人接受檢查，據醫院初步統計，檢查有異常者高達188人（佔81%），其中也發現疑似肝癌、肝實質病變、良性肝腫瘤、膽息肉、脾腫大、其他腹部腫瘤等，已安排後續追蹤檢查與門診治療。值得注意的是有109位受檢民眾有脂肪肝情形，比率高達47%。此次活動不僅提高市民對肝病的警覺，也強化「定期腹超、早期發現」的保健觀念。

「肝臟是否健康，不能靠感覺，而要靠科學檢查」，牟聯瑞呼籲民眾不要等到身體出現症狀才就醫，尤其台灣長年被肝病困擾，B、C肝炎帶原人數仍高，唯有透過抽血檢查與腹部超音波，才能有效早期發現與治療肝病。

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