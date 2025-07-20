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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腹部超音波揪肝臟異常 逾半有脂肪肝

2025/07/20 15:28

肝病防治學術基金會（肝基會）今（20）日結合世界肝炎日，邀集全台及外島共30家醫療院所，舉辦大規模免費腹部超音波肝病篩檢。（記者林志怡攝）

肝病防治學術基金會（肝基會）今（20）日結合世界肝炎日，邀集全台及外島共30家醫療院所，舉辦大規模免費腹部超音波肝病篩檢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肝臟是沉默的器官，許多患者病識感不足，錯失早期發現、治療時機。肝基會今（20）日舉行大規模免費腹部超音波肝病篩檢，其中81.5%發現異常，其中以脂肪肝3103人最多。肝基會總執行長楊培銘提醒，隨著B、C肝盛行情況得到控制，肝癌成因中脂肪肝的角色比重越來越大，將是肝病防治的下個挑戰。

肝病防治學術基金會（肝基會）今日結合世界肝炎日，邀集全台及外島共30家醫療院所，舉辦大規模免費腹部超音波肝病篩檢，3小時為5661人做肝、膽、胰、脾、腎臟的免費腹部超音波檢查。

對於今年的篩檢成果，楊培銘指出，今年接受篩檢的民眾中，4614人（81.5%）發現異常，其中以脂肪肝3103人（54.8%）最多，其次為良性肝腫瘤（血管瘤及肝囊腫等）1225人、膽息肉612人、肝實質病變498人，另131人疑似肝癌，11人肝硬化。

楊培銘表示，肝臟病變往往沒有症狀，也因此患者普遍病識感低落，使肝病成為國人健康的沉默殺手，半數的B肝、C肝患者罹病而不自知，且其中又有至少一半沒有積極追蹤檢查，我國首度確診肝癌的患者，高達33.8%已是晚期，僅44.5%屬早期個案，表現落後於日本早期個案65.7%、晚期個案6.0%。

楊培銘指出，隨著B、C肝盛行情況得到控制，肝癌成因中脂肪肝的角色比重越來越大，將是肝病防治的下個挑戰。（記者林志怡攝）

楊培銘指出，隨著B、C肝盛行情況得到控制，肝癌成因中脂肪肝的角色比重越來越大，將是肝病防治的下個挑戰。（記者林志怡攝）

此外，楊培銘提到，有無定期接受超音波檢查與抽血檢驗血清的「甲型胎兒蛋白」是及早發現肝病的關鍵，呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

楊培銘進一步指出，我國已提供B、C肝患者周延照顧，其中衛福部國民健康署預計在今年9月完成報告，向世界衛生組織（WHO）申請消除C肝的認證，B型肝炎也在檢查、追蹤、治療、抗病毒藥物多管齊下的努力下，帶原率已明顯改善，脂肪肝防治將是下一個挑戰。

對於我國脂肪肝防治，楊培銘說，國人營養普遍良好，近年來非酒精性脂肪肝的盛行率攀升，且若沒能妥善處理，將來同樣會走向發炎、纖維化、硬化，甚至於肝癌的「肝病三部曲」，因此如何妥善預防肥胖、新陳代謝、糖尿病等癌症風險因子將是重點。

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