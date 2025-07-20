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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

免換心新希望 「椰子油成分」竟能逆轉心臟損傷

2025/07/20 15:26

研究顯示，一種來自椰子油與乳製品的天然成分「三癸酸甘油酯」，有望改善罕見心臟病變，提升存活率。圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，一種來自椰子油與乳製品的天然成分「三癸酸甘油酯」，有望改善罕見心臟病變，提升存活率。圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本最新研究指出，一種存在於日常食品中的天然成分「三癸酸甘油酯」（Tricaprin），有希望成為罕見心臟病的新突破。這種補充劑不僅能改善胸痛症狀，甚至可能逆轉心臟受損結構，為無法接受傳統治療的患者帶來全新希望。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項研究鎖定一種罕見心臟病「三酸甘油沉積性心肌血管病變」（ TGCV），這是一種由於身體無法分解三酸甘油酯，導致脂肪異常堆積在心臟與血管平滑肌內的疾病。病情嚴重者往往需面對心臟衰竭，甚至必須進行心臟移植。

研究團隊發現，透過補充「三癸酸甘油酯」，能促進心肌細胞中的脂質代謝，顯著改善心臟功能。實驗中，接受三癸酸甘油酯治療的TGCV患者，在3年與5年內的存活率均達100％，而未治療對照組則分別為78.6％與68.1％。此外，部分患者的心臟結構損傷也出現逆轉跡象，顯示此補充劑具潛在的修復能力。

值得一提的是，「三癸酸甘油酯」其實是一種中鏈脂肪酸，天然存在於椰子油、棕櫚油與部分乳製品中。雖然研究中使用的是高濃度醫療級補充劑，但專家指出，日常生活中也可適量攝取相關食材作為保養參考。

舉例來說，椰子油含有豐富中鏈脂肪酸，可作為料理用油替代品；某些全脂乳製品也含微量三癸酸甘油酯。不過，專家提醒，食品中的含量遠低於補充劑，若為特定疾病患者，仍須在醫師建議下使用專門劑量。

研究團隊認為，這項發現不僅為TGCV患者提供非侵入式治療新選項，也可能減少心臟移植的需求。未來將持續擴大臨床樣本，驗證三癸酸甘油酯在不同族群中的安全性與療效。

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