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健康 > 杏林動態

高雄榮總新年音樂會 為病友及家屬傳遞溫暖

2025/01/14 13:13

高雄榮總今在醫院大廳舉辦新春音樂會，讓病友與家屬也能感受年節氛圍。（高雄榮總提供）

高雄榮總今在醫院大廳舉辦新春音樂會，讓病友與家屬也能感受年節氛圍。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕新春將至，為讓無法返家過節的病友也能感受年節氛圍、舒緩家屬和醫護人員的壓力，高雄榮民總醫院今（14）日與生蓮慈善公益基金會、惠民醫療救濟基金會，共同籌辦「金蛇迎春-新年音樂會」，用樂聲和舞蹈表演，傳遞歡樂與療癒身心。

社工室曾耀毅主任表示，此次新年音樂會演出安排「魔笛家族」帶來的長笛、木笛及鋼琴合奏外，另邀請「謠旅室內樂團」帶來的小提琴、大提琴、鋼琴的三重奏。此外，特別邀請「響豔樂坊」與「榮華幼兒園」帶來精彩的國樂合奏及歌唱舞蹈表演，希望透過悠揚的樂聲及現場互動的舞蹈表演，疏解病患與家屬之身心壓力。

高雄榮總院長陳金順表示，這場音樂會為病友、家屬和醫護傳遞著溫暖與正能量，醫院也將持續以熱情與感恩的心，提升醫院服務品質與人文關懷。

高雄榮總今在醫院大廳舉辦新春音樂會，讓病友與家屬也能感受年節氛圍。（高雄榮總提供）

高雄榮總今在醫院大廳舉辦新春音樂會，讓病友與家屬也能感受年節氛圍。（高雄榮總提供）

高雄榮總院長陳金順（左3）感謝表演團體的精彩演出。（高雄榮總提供）

高雄榮總院長陳金順（左3）感謝表演團體的精彩演出。（高雄榮總提供）

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