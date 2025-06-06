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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

三大族群6月11日起 可提前接種第2劑新冠JN.1疫苗

2025/06/06 13:40

疾管署將原建議的新冠JN.1疫苗2劑接種間隔6個月，調整為具彈性的「至少2個月」。（圖取自shutterstock）

疾管署將原建議的新冠JN.1疫苗2劑接種間隔6個月，調整為具彈性的「至少2個月」。（圖取自shutterstock）

〔記者王姝琇／台南報導〕近期國內新冠疫情再度升溫，疾管署將原建議的新冠JN.1疫苗2劑接種間隔6個月，調整為具彈性的「至少2個月」，南市衛生局公告，三大族群6月11日起可提前接種第2劑新冠JN.1疫苗，以因應疫情升高等特殊情況。

截至6月4日止，台南市接種JN.1疫苗的總人次為第1劑23萬1855人次，其中65歲以上接種人次為9萬679人次；第2劑接種總人次為6797人次，其中65歲以上接種人次已達6191人次。衛生局局長李翠鳳表示，為方便民眾接種，已請各區合約醫療院所持續增設疫苗接種門診，呼籲尚未完成新冠JN.1疫苗接種的市民朋友，儘速前往本市衛生所或合約醫療院所接種。民眾亦可透過「台南打疫苗」預約平台線上預約或隨到隨打。

李翠鳳說，先前，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已參考美國CDC建議，訂定2劑間隔為6個月，並保留彈性調整空間。為因應本波疫情升溫，針對感染後容易發生重症或死亡的高風險族群包括65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者，並決議自6月11日起，調整上述三類對象的第2劑新冠JN.1疫苗接種建議，間隔為與第1劑間隔至少2個月（60天），以儘早提升免疫保護力儘早提升免疫保護力。

南市衛生局公告，三大族群6月11日起可提前接種第2劑新冠JN.1疫苗。（南市衛生局提供）

南市衛生局公告，三大族群6月11日起可提前接種第2劑新冠JN.1疫苗。（南市衛生局提供）

此外，近期也有許多高風險族群民眾及長照機構反映，雖接種間隔尚未達6個月，但因需求迫切，盼能提早接種第2劑。此項調整將能有效回應實際需求，並強化高風險族群的防疫保護。

李翠鳳溫馨提醒，疫苗接種後需要一段時間才能發揮完整保護效果，越早接種，越早獲得保護。不僅能有效降低重症與死亡風險，更是保護自己與家人的重要防線。此外，也請市民朋友持續落實防疫措施：勤洗手、於密閉空間配戴口罩、有症狀時儘量在家休息，共同守護家庭與社區健康。

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