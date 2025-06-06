健康網》6旬男24公分肝癌難手術 台大癌醫多科團隊治療助重生

葉先生經台大癌醫多科團隊治療，成功治癒24公分肝癌。（陳柏邑提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕61歲的葉先生不菸、不酒，也無B型或C型肝炎帶原病史，但去年4月，因體重明顯減輕及右上腹持續不適前往就醫，驚見右肝有1顆長達24公分的巨大肝細胞癌，且伴隨血管侵犯，當時無法手術切除，但在台大醫院癌醫中心分院的多專科團隊合作下，結合標靶藥物及免疫療法，並輔以肝動脈化學治療，三管齊下使腫瘤縮小到可以切除，且術後追蹤8個月無腫瘤復發或轉移跡象。

早期肝癌無明顯症狀 3成確診已晚期

台大癌醫中心腫瘤內科部主治醫師陳柏邑表示，肝癌高風險族群以慢性肝病或病毒性肝炎帶原者為主，然而近年來，無肝炎或肝硬化病史的患者比例逐漸上升。由於肝臟腫瘤早期通常無明顯症狀，約有3成患者確診時已為晚期，出現血管侵犯、遠端轉移或腫瘤體積過大無法手術。

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葉先生去年4月發現腫瘤時，24公分大的腫瘤已侵犯到右側肝門靜脈，若未能及時控制，恐將迅速惡化為肝衰竭，甚至可能發生腫瘤破裂導致致命性大出血，因此陳柏邑與葉先生充分討論後，決定採取積極的治療策略。

■電腦斷層顯示24公分肝細胞癌。（陳柏邑提供）

標靶藥+免疫療法+肝動脈化療 腫瘤變小可開刀

首先由影像醫學部醫師陳柏廷協助置放肝動脈導管，葉先生接受了2次肝動脈化療，並在3個月內完成4次標靶與免疫合併治療。不僅原本的巨大腫瘤明顯縮小，且未受侵犯的左側肝臟亦成功增生，為後續手術創造良好條件。

經治療後，腫瘤縮小至約19公分。（陳柏邑提供）

手術切除肝腫瘤 追蹤8個月無復發、轉移

去年9月，腫瘤外科部醫師魯成岳率領團隊，歷經7小時手術，順利將腫瘤完整切除，並於術後第10天順利出院。至今術後已滿8個月，葉先生持續於門診追蹤，最新電腦斷層檢查顯示無腫瘤復發或轉移跡象，預計將正式退休，邁向健康自在的新生活。

術後8個月，體內無腫瘤復發。（陳柏邑提供）

陳柏邑指出，目前針對無法手術的肝細胞癌，主要治療方式為標靶合併免疫治療或雙重免疫療法，並於2023年8月和2025年2月分別納入健保給付，適用於符合條件的病人。然而對於腫瘤直徑超過18至20公分的患者，即便使用上述藥物，能夠成功縮小腫瘤的機率僅約3成，若治療無效，病情進展往往導致肝衰竭，使病人失去進一步治療機會。

因此，他建議，在第一線治療階段即應採用「標靶免疫合併肝動脈化療」的策略，以提升腫瘤縮小的成功率。治療過程中，由影像醫師自左鎖骨下動脈置入導管至肝動脈，進行為期3天兩夜的化療，期間病人可下床活動，療程結束後由影像科移除導管。

根據台大醫院經驗及國際研究數據，這種合併療法可將腫瘤縮小的成功率提升至5-6成，顯著增加存活機會，並為根治性手術提供可能。

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