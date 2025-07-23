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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》幼兒園老師不吸菸 肺部竟有結節！醫：工作有關

2025/07/23 19:13

一名30多歲的幼兒園教師無吸菸史，卻在肺部發現肺結節。醫師認為是因為他經常使用漂白水消毒環境所致。示意圖。（圖取自freepik）

一名30多歲的幼兒園教師無吸菸史，卻在肺部發現肺結節。醫師認為是因為他經常使用漂白水消毒環境所致。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常使用漂白水消毒的民眾要小心！胸腔科醫師蘇一峰表示，曾有位30多歲的幼兒園老師，自費做低劑量電腦斷層（LDCT），赫然發現肺部有10顆毛玻璃的肺結節。

蘇一峰在臉書說明，有位30多歲的幼兒園老師，沒有抽煙也不咳嗽，到大醫院自費做低劑量電腦斷層。意外發現肺部有十顆毛玻璃的肺結節，大的肺結節1公分以上。蘇一峰詢問病史後，問出了病人因為工作，要常常使用漂白水消毒。

蘇一峰認為可能是化學性肺炎，漂白水吸入造成的肺炎，判斷不是癌症的肺結節。隨後給予適當藥物，並且囑咐要注意減少漂白水吸入，1年後10顆肺結節消失。

疾管署說明，若有需要用漂白水與水製作消毒劑，在消毒時要戴上口罩、橡膠手套和防水圍裙，最好也使用護目鏡保護眼睛，以免被噴到。同時特別注意：在通風良好處配製和使用漂白水。

三軍總醫院衛教資料說明，單一肺結節是X光片診斷學上最常見的問題，所謂單一肺結節（solitory pulmonary nodule） 的定義就是說在放射學上，病灶是單一個，圓形或橢圓形且一般小於3公分者，這病灶是位於肺內，而異於胸壁上，橫膈膜上或是縱膈腔上的腫瘤，經常病人是沒有症狀的。

單一肺結節經常是毫無症狀的，往往是意外發現的，但有時病人亦會出現發燒、肋膜疼痛、咳痰及咳血等症狀。診斷上起初是借由簡單的胸部X光片，此時需要較低KV值的攝影，或是更一步靠藉電腦斷層。臨床上診斷方法必須安排細菌學檢查及細胞學檢查，對於結核病灶，須給予皮膚測試。但最終仍須病理切片為依歸。故有時可藉由經皮下穿刺切片或經支氣管針穿刺切片，若是不能得到結果，且臨床上無法完全排除惡性的可能性時，此時就必須靠藉手術方法給予最後的診斷及治療。

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