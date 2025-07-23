退休老師攝護腺癌骨轉移 多專科照護實現與家人出遊

攝護腺癌是男性存活率相對高的癌症之一。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕68歲李先生是退休國中教師，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，驚訝得知罹患攝護腺癌且已有骨轉移，接受攝護腺癌骨轉移多專科照護流程，包含骨轉移藥物控制病灶、營養師打造飲食計畫、復健科協助強化肌力、癌症個案管理師提供衛教與追蹤等，病情獲得穩定控制，也能與家人出遊。

三軍總醫院泌尿外科醫師楊明昕表示，攝護腺癌一旦骨轉移，常伴隨疼痛、病理性骨折、脊椎壓迫，甚至惡性高血鈣症等骨骼相關併發症，對病患身心皆是重大打擊。

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楊明昕指出，傳統治療模式以單一科別為主，易忽略多面向問題，導致照護斷裂、風險上升，因此三總整合泌尿外科主導，聯合血液腫瘤科、放射腫瘤科、骨科、神經外科、復健科、核子醫學科、口腔外科、營養科及癌症個案管理師，建立全國唯一「攝護腺癌骨轉移多專科照護治療團隊」，透過標準化、系統化照護流程，讓患者從診斷、治療到追蹤都能獲得全人支持。

楊明昕說明，多專科照護團隊成立以來，已累計收治268位骨轉移患者，骨轉移併發症發生率明顯低於國際平均，病理性骨折及放療次數也較其他國家數據為低，顯示整合照護在疾病控制與品質提升上具顯著成效。

楊明昕強調，攝護腺癌是男性存活率相對高的癌症之一，因此早期診斷與延緩骨轉移發生，是提升生活品質的關鍵。未來除持續優化治療流程，也積極宣導維生素D與鈣質補充、規律運動、戒菸限酒等生活習慣，從預防、治療到康復提供全程照護。

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