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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

8旬婦黑便、頭暈、無力 竟是小腸出血

2025/01/14 13:51

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡說，膠囊內視鏡發現疑似出血點後，再依定位結果，選擇由口或肛門做氣囊式小腸鏡檢查及止血。（記者劉婉君攝）

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡說，膠囊內視鏡發現疑似出血點後，再依定位結果，選擇由口或肛門做氣囊式小腸鏡檢查及止血。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕82歲的陳女士，長期患有末期腎臟病，每週規律洗腎3次。半個月前，出現黑色軟便，偶爾還會頭暈無力。就醫後初步診斷為消化道出血，但胃鏡及大腸鏡檢查均未找到明確出血點，黑便依然沒改善，只能先輸血維持血色素穩定及緩解症狀。後經膠囊內視鏡檢查，發現空腸有出血情形，隨即安排氣囊式小腸鏡檢查並進行止血，術後症狀明顯改善，排便及顏色正常，體力也恢復很多。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡指出，小腸出血佔腸胃道出血約5%，但老年人、慢性腎臟病、心血管疾病、肝硬化或使用某些藥物（非類固醇抗發炎藥、抗凝血劑或抗血小板藥物）者，小腸出血的機率會比較大。

吳佩叡表示，小腸長度約5至6公尺，又位於腸道的中段，一般傳統胃鏡及大腸鏡較難到達，且電腦斷層及核醫腸胃道出血掃描等，對少量出血的小腸出血診斷率並不高，因此小腸出血較難診斷。

而膠囊內視鏡是做成膠囊形狀的相機，病人吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，可以完整地「看」到小腸內的疑似病灶。不過，若有腸胃道狹窄、阻塞、裝心臟節律器或懷孕者，則無法使用。

吳佩叡說，若膠囊內視鏡發現疑似的出血點，醫師會根據膠囊的定位結果，選擇由口或肛門做氣囊式小腸鏡檢查，並進行止血。氣囊式小腸鏡是侵入性較高的檢查且耗時較長，病人需要全程鎮靜或麻醉以減緩檢查過程的不適，但能有效解決小腸出血的診斷與治療難題，讓病人改善症狀。

吳佩叡補充，膠囊內視鏡自費約需5.5萬元，但若重複做過2次以上的胃鏡、大腸鏡，且電腦斷層或核醫出血掃描皆無法找出出血原因時，可以健保給付此項檢查。

吳佩叡提醒民眾，如果出現黑便、暗紅便／血便、不明原因的慢性貧血及腹痛，應盡早就醫，釐清病灶並治療，避免病情惡化。

膠囊內視鏡是用吞的膠囊形狀相機，可在病人腸道內連續拍照8至12小時。（記者劉婉君攝）

膠囊內視鏡是用吞的膠囊形狀相機，可在病人腸道內連續拍照8至12小時。（記者劉婉君攝）

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