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健康網》喝鮮奶助長高方式要對！ 研究：做1事生長因子變少

2025/01/10 06:32

研究指出，孩子食物中的蛋白質組成，以動物性蛋白、牛奶為主，對兒童無論是IGF-1濃度，或是身高的影響，都是有利的；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，孩子食物中的蛋白質組成，以動物性蛋白、牛奶為主，對兒童無論是IGF-1濃度，或是身高的影響，都是有利的；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變冷，不知道大家是否會把鮮奶弄熱再給小孩喝？或是換個食譜，改成燉牛奶粥或牛奶布丁給小孩吃呢？柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣引述研究指出，類胰島素樣生長因子-1（IGF-1）是種生長因子，可見於牛奶中，但最怕長時間高溫，因此若將牛奶加熱至90℃超過4分鐘時，甚至是製成料理，就會減少很多生長因子，不利於生長。

何謂IGF-1？蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文分享，IGF-1是嬰兒期和兒童期快速生長的重要因子之一。1項研究以2.5歲的幼兒為主，調查飲食類別是否會造成生長上的差異。結果發現，當孩子食物中的蛋白質組成，以動物性蛋白（家禽類、魚及海鮮類、蛋）、牛奶為主，對兒童無論是IGF-1濃度，或是身高的影響，都是有利的。

研究指出，牛奶加熱至90℃超過4分鐘時，生長因子IGF-1會減少很多，不利於孩子生長；示意圖。（圖取自photoAC）

研究指出，牛奶加熱至90℃超過4分鐘時，生長因子IGF-1會減少很多，不利於孩子生長；示意圖。（圖取自photoAC）

鮮奶喝錯方式，也可能喝不到IGF-1！蘇妍臣引述另1項研究發現，影響IGF-1濃度是加溫的持續時間，而不是短暫的高溫。因此當牛奶加熱至90℃超過4分鐘，即使是IGF-1含量最豐富的鮮奶，生長因子仍然會下降，也意味著家長換食譜給小孩吃，像是焗烤、烤牛奶、燉飯等長時間加熱的牛奶料理，雖可補充牛奶中的鈣質，但是其中的IGF-1，實際上能夠吃下肚的真的不多。

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