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健康網》提槍上陣小兄弟不夠「硬」？ 醫：注意4件事
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的天，約會完後總還想繼續取暖，面對這種時刻，小兄弟配不配合特別重要。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享，想讓小兄弟在關鍵時候維持硬度，上場前要注意別喝太多酒、不要吃太多垃圾食物、要加強鍛鍊身體，若真的有問題，一定要找醫師協助。
高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，小兄弟的硬度是男性展現雄風的象徵，平時需好好保養、照顧。所謂「養兵千日，用在一時」，平常若有好好對待它，上場時就能展現爆發力，發揮作用。
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維持硬度2不2要守則
●不喝太多酒：大家常說「酒後亂性」，其實是個藉口，真的喝醉是硬不起來的。高銘鴻提醒，不管是平常，還是重要的日子，小酌沒事但豪飲誤事，喝下過多的酒，勃起功能會大大扣分，不喝、微醺才能幫硬度加分。
●不吃太多垃圾食物：硬挺程度其實與「血液循環」大有相關。因此，想要維持硬度，那些容易致代謝不佳的飲食，如炸物、甜食、加工肉品，得斟酌攝取，避免影響性功能。
●加強運動鍛鍊：既然硬挺程度與血液循環大有相關，那麼促進血液循環、增加代謝，自然就是維持硬度的好事了。像是慢跑、游泳、重訓等運動，除了能養成好體態之外，還能幫助自己在親密時刻展現爆發力。
●找醫師求助：不管是在提槍上陣之前，還是尷尬扼腕之後，想要討回面子，就得先捨棄面子，尋求適合的治療方式，比如藥物、震波治療、助勃器，別因為怕丟臉而拒絕就診，最後反而失去「性」福。
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