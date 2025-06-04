健康網》不只臉腫、耳痛 腮腺炎恐引發睪丸痛、卵巢炎

臉腫、耳痛是腮腺炎常見症狀，醫師也提醒，約30%感染腮腺炎的青春期後男性可能出現睪丸炎，女性則可能出現卵巢炎，千萬別輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人知道腮腺炎會讓人臉頰腫脹，卻不知道腮腺炎還有很多症狀，因此輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒，腮腺炎除了臉腫外，還潛藏高燒、吞嚥困難及食慾不振、耳朵深處疼痛，嚴重時，還會引起男性睪丸痛、女性卵巢炎。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，腮腺炎是1種急性病毒性疾病，臨床上遇到有些人感染了腮腺炎，卻沒有驚覺到是這個病，只覺得納悶，明明沒有拔智齒，為什麼會臉腫？且痛到沒辦法側睡？過了好一陣子才發現自己生病了，因此特別發文介紹腮腺炎的4大症狀。

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臉頰腫脹合併發燒警訊

很多人只注意腮腺腫大的明顯表徵，卻忽略了腮腺炎通常伴隨38°C以上的發燒症狀！這種發燒可能在腮腺腫脹前2-3天就已出現，是身體對病毒入侵的早期反應。

胡皓淳提醒，若出現不明原因的發燒，特別是已知周圍有人患腮腺炎，應立即就醫評估。

吞嚥困難與食慾不振

腮腺炎患者常因腮腺腫脹而感到吞嚥時疼痛，這導致許多患者不願進食！值得注意的是，如果腫脹嚴重，甚至會影響唾液分泌，使口腔乾燥，更加重吞嚥不適感。

胡皓淳建議，患病期間可以選擇流質或軟質食物，並保持充分水分攝取來緩解不適。

耳朵深處的隱藏疼痛

●不只下巴，連耳朵也會痛：腮腺位於耳朵下方，因此炎症可能導致耳朵深處疼痛，甚至聽力暫時下降！這種症狀特別容易被誤認為普通耳痛或中耳炎。

●張嘴時疼痛加劇特別危險：說話、咀嚼、甚至打哈欠時，都可能使疼痛加劇，這是腮腺炎的典型特徵。

胡皓淳建議，若有這種情況，應避免進食酸性或需大力咀嚼的食物。

●疼痛處冰敷可緩解不適：他強烈建議，使用冰袋包裹毛巾輕敷腫脹處，可以減輕疼痛與發炎。

●男性睪丸腫痛 女性卵巢炎症

這是腮腺炎最容易被忽視但可能最嚴重的併發症！約30%感染腮腺炎的青春期後男性可能出現睪丸炎，表現為陰囊腫脹、疼痛和發熱；女性則可能出現卵巢炎，表現為下腹部疼痛。

胡皓淳建議，若出現這類症狀，應立即就醫，也提醒如果出現前述任何症狀，尤其是已知自己接觸過腮腺炎患者，不要輕忽，可以先諮詢醫師，確認是否需要進行診斷檢測。

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