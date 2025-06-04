中市新冠重症多 疫苗接種少！衛局：打氣上升

衛生局長曾梓展表示，目前疫苗施打率有增加（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新冠疫情有升溫現象，國民黨市議員張廖乃綸今（4）天在市議會質疑：根據統計，台中市今（2025）年累積新冠疫情重症是第一名，讓民眾擔心不已，原因何在?基層診所、藥局卻接連傳出抗病毒藥物缺貨、快篩劑缺貨，讓民眾相當緊張，而且疾管署還預估，6月底、7月初疫情將達到最高峰，台中市衛生局有無因應策略?

衛生局長曾梓展表示，目前掌握資料顯示，新冠疫情的確升溫，4月單月重症十例，5月底有42例，現在重症是住院就是，但是現在是住加護病房才是重症。

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至於為何台中市重症病人第一名，重症死亡是六都第五，代表台中醫療及醫生很專業，即早把可能成為重症納入治療，才能避免死亡；雖然目前台中市打疫苗是六都第五，目前打疫苗業務在推動，從過去的一星期打4、500人，此波打已增加到2千位民眾要打，增加4、5倍；這2個月加強衛生所也推類似快打站。

市議員張廖乃綸表示，根據疾管署統計，今年累計截至4日上午7點為止，今年台中市新冠併發重症累計病例數高達105人，台北市49人、新北56人、桃園58人、高雄67人及台南43人，是六都最高且高出很多，疾管署預估，6月底、7月初疫情將達到最高峰，到時候全國單周就醫將超過20萬人次，而且暑假快到，令人擔憂。

她提醒衛生局， 過去為買快篩及口罩大排長 龍，現在有民眾用過期快篩。希望衛生局盡快跟中央聯繫，補足抗病毒藥物及快篩劑；曾梓展則表示，目前口罩夠，但快篩劑不夠，但中央已一星期補70萬劑快篩。

張廖乃綸並表示，台中的醫療雖很厲害，但重症數卻是全國第一名，質疑施打疫苗及要戴口罩是否宣傳不夠，要求各局處要加強宣傳；新聞局長欒治誼表示，會全力宣傳。

市議員張廖乃綸擔心抗疫物資不足。（記者蘇金鳳攝）

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