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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》端節過後疫情恐升溫 全台新冠特別門診一次看（不斷更新）

2025/05/30 21:48

衛福部台北醫院等全國21家部立綜合醫院，自6月1日起加開COVID-19特別門診與夜診，預計每月將增加924診。（資料照）

衛福部台北醫院等全國21家部立綜合醫院，自6月1日起加開COVID-19特別門診與夜診，預計每月將增加924診。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內新冠（COVID-19）疫情近期再度升溫，疾管署監測預估，6月底至7月初將達感染高峰，單週確診人數恐突破20萬人，超越去（2024）年夏季疫情。為了協助民眾能快速獲得醫療服務，自由時報健康網特別彙整各醫院開設COVID-19特別門診名單，且持績更新中。

衛福部指出，全國21家部立綜合醫院自6月1日起加開COVID-19特別門診與夜診，預計每月將增加924診。看診時間為週一至週五上午及夜診、週六上午，假日或端午連假可至急診看診。

基隆市

●衛生福利部基隆醫院：自6月2日起提供新冠特別門診，週一至週五上、下午。

●基隆長庚醫院已開設「類流感暨疾病防治門診」，週一至週五可提供新冠特別門診。

新北市

●衛生福利部台北醫院：6月2日起啟動呼吸道傳染病特別門診，每週一至週五上午、夜間，以及每週六上午看診。

●衛生福利部雙和醫院

金門縣

●衛生福利部金門醫院

桃園市

●衛生福利部桃園醫院

苗栗縣

●衛生福利部苗栗醫院

●苗栗縣私立為恭醫院：週一到週六提供新冠特別門診

台中市

●衛生福利部豐原醫院：6月2日啟動新冠特別門診每週一至週五上午、夜間，以及每週六上午，假日急診。

●衛生福利部台中醫院

彰化縣市

●衛生福利部彰化醫院

南投縣

●衛生福利部南投醫院

嘉義縣市

●衛生福利部嘉義醫院

●衛生福利部朴子醫院

台南市

●衛生福利部新營醫院：6月起加開特別門診和夜診。

●衛生福利部台南醫院：6月起加開特別門診和夜診。

●胸腔病院：6月起加開特別門診和夜診。

●嘉南療養院：6月起加開特別門診和夜診。

高雄市

●衛生福利部旗山醫院：端午連假除正常門診外，另開設COVID-19特別門診，5月31日午診、6月1日起增設午診及夜診。

澎湖市

●衛生福利部澎湖醫院

屏東縣

●衛生福利部屏東醫院：6月1日起週一至週日每天上午及黃昏診開設傳染病特別門診，看診地點在注射室，門診時間看診。

●衛生福利部恆春旅遊醫院

花蓮縣市

●衛生福利部花蓮醫院：6月2日起開辦新冠COVID-19特別門診，時間為每週一至週六的上午診，各有兩位醫師開診，週六上午由內科值班醫師看診。

●衛生福利部玉里醫院

台東縣

●衛生福利部台東醫院：週一、四、五上午8:30到12:00 ，週二、三下午13:30-17:00。

此外，因應COVID-19新冠疫情升溫，為降低重症風險，高雄市將有145家醫療院所提供就醫輔助「醫用快篩」診斷，目前公費抗病毒藥物也量能充足，呼籲民眾出現相關症狀前往就醫。

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