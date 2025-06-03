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健康 > 杏林動態

「斷頭王」揭曉！健保新制彰基體系 單總院就少1.2億元

2025/06/03 17:33

針對「斷頭」情形，彰基總院長陳穆寬低調表示，任何制度都有優缺點，重要是醫院在執行時絕對不可以為了賺錢而悖離醫者救人的初衷。（彰基提供）

針對「斷頭」情形，彰基總院長陳穆寬低調表示，任何制度都有優缺點，重要是醫院在執行時絕對不可以為了賺錢而悖離醫者救人的初衷。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕健保署今（2025）年推動個別醫院總額（俗稱「斷頭制」）新制上路近半年了，各大醫院被「斷頭」的金額已揭曉。其中，醫學中心彰化基督教醫院，光是總院就被砍1.2億元，若再加上7家分院，整個彰基體系遭重手斷頭的健保金額高達數億元，是否超越台中榮總，成為新制下的「斷頭王」引發醫界討論。

面對鉅額斷頭，彰基總院長陳穆寬因爲正在帶領醫療團執行離島馬祖義診系列活動，他低調表示，任何制度都有優缺點，重要是醫院在執行時絕對不可以為了賺錢而悖離醫者救人的初衷，而且大家要共同珍惜健保，彰基體系會執行精準健保管理。

彰基發言人張尚文表示，面對健保新制，因為彰基的7個分院遍布在彰投雲3個農業縣，而且是這3個農業縣唯一的1家醫學中心，因此包括其他醫院也都會上轉到彰基學中心，所以總院長指示：為了病人就醫的權利，不以隨便關門診、關開刀房、關病床等犧牲病人權益的控量手段，更不會裁員或者減薪，「該收的病人、該開的刀，我們絕不拒絕。」彰基肩負照顧三大農業縣民眾的社會使命，絕不讓急重難罕症的患者孤立無援，彰基不會也不能拒絕其他地區或區域醫院上轉的病人，不會推拒任何一位急需幫助的生命。

張尚文表示，最重要的是彰基目前財務健全，所以醫護只要做好照顧病患的工作，不必擔心醫院賠不賠錢的問題，之前大家都領過年終獎金0.6 個月的慘況，也聽過醫院差點要向銀行借2億的困境，但是在陳穆寬上任後大力推動改革、興利除弊，尤其終止了不透明的「西進中國」政策，堅持採購流程公開透明，任內從不參與醫院的採購活動。

雖然醫院向病人收取的自費率仍然維持全台醫學中心最低，但院內財務近年來仍然已經大幅改善且現金流量充足，因此，即便制度可能造成財務些微的壓力，仍然可以堅持「救人優先，賠錢也要救」的原則。

而且，根據健保署統計，和別的縣市完全不同的是，彰基在彰化縣是獨大的，因為彰基在彰化縣的服務量超過7成，因此面對新的斷頭制度，彰基根本沒有辦法也不可能拒絕病人。彰基醫學中心重申，身為教會醫院，無論健保制度如何改變，醫院永遠不會犧牲病人權益，因為生命是無價的！

彰基總院長陳穆寬（前排中坐者）率領7位主任級醫師及義診團隊共14人，第四度前往馬祖義診。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（前排中坐者）率領7位主任級醫師及義診團隊共14人，第四度前往馬祖義診。（彰基提供）

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