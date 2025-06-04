健康網》4場所運動護膝！ 醫最推「它」關節零衝擊、練肌肉

醫師指出，在水中游泳時，體重會減輕約90%，大幅降低關節負擔，且在游泳時全身肌肉參與，又能鍛鍊肌肉，是最理想的關節友善活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動有益於健康，但若在不適當的場所運動，反倒容易傷膝；對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢點名4大運動場所，有益於關節保護，包括：游泳池、戶外草地公園、軟墊健身房及溫水SPA等，其中他最推薦水中運動，因在水中時，體重會減輕約90%，大幅降低關節負擔，且在游泳時全身肌肉參與，又能鍛鍊肌肉，是最理想的關節友善活動！

不當運動場所容易加重關節負擔

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，越來越多人意識到運動對健康的重要性，但不適當運動場所，例如過硬的水泥地，反而加重關節的負擔，長期下來，導致關節軟骨過度磨損，引發關節疼痛、發炎，甚至嚴重的骨質增生和變形。因此推薦4大有益關節保護的運動場所：

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●游泳池健身—水中減壓新體驗：水中運動是最理想的關節友善活動。在水中體重會減輕約90%，大幅降低關節負擔；另，游泳時全身肌肉參與，強化關節周圍支撐力，幾乎零衝擊，建議每週至少游2-3次，每次30分鐘，選擇自由式或蛙式，避免對肩關節壓力較大的蝶式。此外，水中健走也是絕佳選擇，在胸部深度的水中行走15-20分鐘，能有效鍛鍊下肢肌群且不傷膝，記得穿著合適的水中運動鞋，增加穩定性和阻力。

●戶外草地公園—自然減震好去處：在柔軟的草地上運動，比在堅硬的水泥地面減少約15-20%的關節衝擊力，建議利用社區公園進行輕度有氧活動，例如快走、太極拳或瑜伽等。此外，若能在早晨時，在露珠未乾的草地上赤腳行走，不僅能強化足部小肌群，提升平衡感，更是一種天然按摩，但若有糖尿病或足部傷口，應諮詢醫師意見再嘗試。

醫師建議，選擇有專業教練指導、地面鋪有減震墊的健身房，有益於關節保養，建議參加「關節友善」課程，如皮拉提斯、溫和瑜伽等；圖為情境照。（圖取自freepik）

●軟墊健身房—專業指導最安心：選擇有專業教練指導、地面鋪有減震墊的健身房，是關節保養的明智之選，建議參加「關節友善」課程，如皮拉提斯、溫和瑜伽或銀髮族專屬健身課，這些課程著重於強化核心肌群，增加關節穩定性，同時避免高衝擊動作。另外，也可使用彈力帶、輕量啞鈴進行阻力訓練，強化關節周圍肌肉，提供更好支撐力。每週2-3次，每次30-45分鐘即可。

●溫水SPA—溫熱療癒好選擇：溫水環境（約33-36度）有助於放鬆緊繃肌肉，增加血液循環，減輕關節疼痛！建議每週1-2次，在溫水中進行簡單的關節活動度練習，如手臂畫圈、膝蓋緩慢彎曲伸展等，每個動作重複10-15次。提醒溫水SPA後補充足夠水分，以免脫水。

謝炳賢提醒，如果運動中出現劇烈疼痛、關節紅腫加劇、活動受限明顯惡化，應立即停止運動並就醫檢查，避免造成更嚴重的損傷。

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