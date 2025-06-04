新冠激增5成、腸病毒蠢動 新北市府：高風險群打疫苗

新北市衛生局籲高風險群快接種疫苗。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫及腸病毒持續升高，新北市衛生局公布，今（2025）年第22週（5月26日至6月1日）腸病毒門急診就診614人次，較前一週下降9.6％；武肺新冠門急診就診人次達8976人次，較前一週激增逾5成（54.9％），累計已有53例新冠併發重症，多為65歲以上長者及具慢性病史者，其中9成未曾接種JN.1疫苗。

衛生局說明，據統計，5月26日至6月1日腸病毒門急診就診614人次，較前一週下降9.6％，今年至今無公告腸病毒高風險區；新冠門急診就診8976人次，較前一週上升54.9％。

請繼續往下閱讀...

新北市議員陳偉杰針對疫情發展表示，根據中央疫情指揮中心預估新冠疫情恐於6月底至7月初達到高峰，單週就診人次可能突破20萬，新北市身為全台人口最多的直轄市，應全面盤點轄內防疫物資，包括快篩試劑、口罩及相關藥品，並制定應急調度機制。

針對民眾「防疫疲乏」現象，陳偉杰呼籲市府應運用里長系統、多元管道，針對長者與慢性病患者等高風險族群，加強正確防疫知識宣導與資源提供，協助民眾正確接種、就醫與配戴口罩，避免社區感染擴大。民政局長林耀長表示，已透過日前市政會議布達資料至各區，動員區里系統全面協助。

副市長劉和然指出，市府已密切掌握疫情趨勢，衛生局也強化備品分配與疫苗接種能量，目前全市有逾200家醫療院所提供接種服務，超商與社區藥局快篩供貨也已穩定。

衛生局長陳潤秋則說，目前新冠疫苗存量充足，呼籲年滿6個月以上尚未接種的民眾儘速施打，尤其已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以有效預防重症風險。如有疑似症狀，應立即佩戴口罩、進行快篩並就醫，同時居家休息，降低病毒擴散。

除了新冠，腸病毒疫情也不容忽視。陳偉杰指出，隨著端午連假結束，人潮移動頻繁，恐加劇病毒傳播，應強化百貨公司、親子館、室內遊樂場等人潮聚集場域的清潔消毒，並對學校、托嬰中心及補習班等機構提供充足防疫物資與指引。

陳潤秋表示，已會同教育局、社會局啟動聯合入校宣導，雖短期內停課可能造成家長不便，但仍是阻斷疫情最有效手段。針對5歲以下為重症高風險群的嬰幼兒族群，陳偉杰呼籲市府跨局處合作，建構完整防護網，協助家長掌握腸病毒重症前兆、就醫及轉診資訊，強化第一線反應能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法