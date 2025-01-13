健康網》春節急門診 全台醫院一次看（不斷更新）

新北市立聯合醫院除夕至初二停診，初三至初四上午開設部分門診，初五停診，初六正常開診。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，全台各縣市政府及各醫療院所相繼公布春節期間急門診時間；各醫院大多急診照常，1/28至1/31（除夕至初三）門診休診或開設部分門診，並於1/29至1/31（初一至初三）加開呼吸道傳染病特別門診，2/1（初四）起陸續恢復正常門診，《健康網》為便利民眾就醫，特地彙整相關資訊，詳細資訊請上各醫療院所網頁查詢。

台北市

新北市

新北市立聯合醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/30（除夕至初二）停診；1/31至2/1（初三至初四）三重院區上午開設內、外、婦科、兒科各1診，板橋院區上午開設內、外科各1診；2/2（初五）停診；2/3（初六）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

請繼續往下閱讀...

衛福部雙和醫院：1/27（小年夜）全日門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診；2/1（初四）門診恢復正常；春節期間急診照常服務。

衛福部臺北醫院：1/27（小年夜）門診正常；1/28至1/30（除夕至初二）上午開設內、外科各1診，並加開內科與兒科呼吸道傳染病特別門診；1/31（初三）上午內、外、骨、兒科各1診，加開內科與兒科呼吸道傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

台北慈濟醫院：1/28至2/1（除夕至初四）門診停診、抽血服務暫停；1/29至1/31（初一至初三）上下午開設呼吸道傳染病特別門診；2/2（初五）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

新店耕莘醫院：1/28（除夕）上午內、外、婦、兒、骨科門診正常；1/29至1/30（初一至初二）門診停診；1/31（初三）上午內、外、婦、兒、骨科門診正常；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

耕莘醫院安康院區：1/28（除夕）上午內、外、骨科門診正常，1/29至1/30（初一至初二）門診停診；1/31（初三）上午內、外、骨科門診正常，；春節期間急診照常服務。

淡水馬偕：1/27（小年夜）照常服務，1/28至1/30（除夕至初二）門診休診；1/31（初三）上下午分別開設部分門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診、洗腎照常服務，抽血、X光配合門診停診。

亞東紀念醫院：1/28至2/1（除夕至初四）門診休診；1/29至1/31（初一至初三）早上8時30分至下午4時30分提供類流感門診；春節期間急診照常服務。

輔大醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）一般門診休診，加開上午類流感門診；2/1（初四）後正常看診；春節期間急診照常服務。

基隆市

衛福部基隆醫院：1/27（小年夜）全日、1/28（除夕）上午照常看診；1/29至1/30（初一至初二）上午內、外、兒、骨科門診，並加開呼吸道傳染病特別門診，下午開呼吸道傳染病特別門診；1/31（初三）上午正常門診、呼吸道傳染病特別門診，下午開內、兒科呼吸道傳染病特別門診；2/1（初四）上午正常門診、呼吸道傳染病特別門診；2/2（初五）休診；急診24小時照常服務。

基隆長庚醫院：1/27（小年夜）正常看診；1/28（除夕）休診；1/29至1/30（初一至初二）上下午內科、呼吸道傳染病特別門診；1/31（初三）上午兒科、下午內科，並開設呼吸道傳染病特別門診；2/1（初四）上午正常看診；2/2（初五）休診；春節急診24小時照常服務。

桃園市

國軍桃園總醫院：1/27（小年夜）上、下午門診照常；1/28（除夕）休診；1/29至1/31（初一至初三）上、下午各1診次，其餘停診；2/1（初四）上午門診照常；春節期間急診皆照常服務。

林口長庚紀念醫院：1/27（小年夜）上、下午照常看診；1/28（除夕）門診停診；1/29至1/31（初一至初三）開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

桃園長庚紀念醫院：1/27（小年夜）部分門診照常看診；1/28（除夕）下午至1/31（初三）門診停診；2/1（初四）門診照常；春節期間急診照常服務。

新竹縣市

竹北東元綜合醫院：1/27（小年夜）正常服務；1/28（除夕）內科、婦產科早診；1/29至1/31（初一至初三）傳染病特別門診、內科早診、兒科午診；2/1（初四）內、外、婦、兒科早診；2/2（初五）門診恢復；春節期間急診皆照常服務。

苗栗縣

衛福部苗栗醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/30（除夕至初二）內外科僅上午門診；1/31（初三）內外科上、下午門診；2/1（初四）上午正常門診。另1/27至2/1（小年夜至初四）開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

苗栗大千綜合醫院：1/28（除夕）內、外／骨科、泌尿、神經外科、復健、小兒科上午開設門診；1/29至1/31（初一至初三）內科、外科／骨科上、下午門診，小兒科僅上午門診；2/1（初四）僅開設上午內科、外／骨科、小兒科門診；1/30至2/1（初二至初四）婦產科上午門診；春節期間急診24小時照常服務。

頭份為恭紀念醫院：1/28（除夕）僅上午正常門診，下午、夜間門診停診；1/29至1/31（初一至初三）開設春節傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診24小時照常服務。

台中市

臺中榮總：1/27（小年夜）正常門診；1/28（除夕）休診；1/29至1/31（初一至初三）開設傳染病特別門診；2/1（初四）上午正常門診，下午休診；2/3（初六）起正常門診；洗腎室正常服務（週日休假）；春節期間急診照常24小時服務。

國軍台中總醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診；1/29至1/31（初一至初三）上、下午開設春節傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

衛生福利部豐原醫院：1/28（除夕）上午門診；1/29至1/31（初一至初三）上午門診，上、下午再特別開設傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診照常24小時服務。

中國醫藥大學附設醫院：1/27（小年夜）上、下午正常門診，夜間停診；1/28（除夕）停診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但有開設傳染病特別門診；2/1（初四）上午正常門診、下午停診；2/2（初五）門診恢復正常；春節期間急診照常服務。

中山醫學大學附設醫院：大慶院區1/27（小年夜）正常門診；1/28（除夕）上下午春節特診，1/29至1/30（初一至初二）傳染病特別門診；1/31（初三）上下午正常門診，夜間休診，亦開設傳染病特別門診，2/1（初四）上午門診。中興院區1/27（小年夜）正常門診，1/28至2/1（除夕至初四）休診。文心院區1/27至1/30（小年夜至初二）休診，1/31至2/1（初三至初四）上午輪值開診。

澄清醫院中港分院：1/28（除夕）內科2診、外科2診、婦兒科各1診；1/29至1/30（初一至初二）門診停診，加設傳染病特診；1/31（初三）內科2診、外科2診、婦兒科各1診，加設傳染病特診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診、住院、手術、專科會診皆照常服務。

澄清醫院平等分院：1/27（小年夜）全日照常看診；1/28（除夕）上午門診看診，下午停診；1/29至1/30（初一至初二）門診停診，上、下午開設傳染病特別門診；1/31（初三）上、下午門診，並開設傳染病特別門診，夜診停診；2/1（初四）門診恢復；春節期間急診照常服務。

林新醫院：1/28（除夕）早上看診，下午、晚上休診；1/29至1/30（初一至初二）門診休診；1/31（初三）上、下午內、外、婦、兒科各開1診，晚上休診；2/1（初四）全面恢復正常門診；急診於春節期間24小時正常服務。

烏日林新醫院：1/27（小年夜）全日及1/28（除夕）上午門診照常看診；1/28（除夕）下午至1/30（初二）門診休診，1/31（初三）上午開設內、外、婦、兒各1診，下午則為內、外各1診，2/1（初四）起正常門診；另於1/29至1/31（初一至初三）開設呼吸道特別門診；春節期間急診照常服務。

台中慈濟醫院：1/27（小年夜）小年夜正常門診，1/28（除夕）門診停診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但有開設傳染病特別門診，可現場掛號看診；2/1（初四）正常門診；春節期間急診正常服務。

亞洲大學附設醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28（除夕）上午門診看診，下午停診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但有開設特別門診（內、外、婦、兒科）及傳染病特別門診；2/1（初四）門診停診，開設特別門診（內、外、婦、兒科）；2/2（初五）正常門診；春節期間急診正常服務。

台中童綜合醫院：1/28至2/3（除夕至初四）全面休診，但於1/29至1/31（初一至初三）全日開設春節傳染病特別門診；春節期間急診、洗腎室照常服務，梧棲院區上午開放慢性病連續處方箋領藥。

光田綜合醫院：向上、大甲院區皆為1/27（小年夜）全日、1/28（除夕）上午正常門診，1/28（除夕）下午至1/29（初一）門診停診；1/30至1/31（初二至初三）向上院區上午開設內、外、婦、兒、骨各1診，大甲院區則是上午開設內、外、婦、兒各1診，2院區下午及夜間停診；2/1（初四）正常看診；春節期間急診照常服務。

李綜合醫院大甲院區：1/27（小年夜）全日、1/28（除夕）上午正常門診；另於1/29（初一）至1/31（初三）全日開設春節傳染病特別門診，春節期間急診照常服務。

台中大里仁愛醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診；1/29至1/31（初一至初三）全日開設呼吸道類流感特別門診；2/1（初四）正常看診；春節期間急診照常服務。

彰化縣市

彰化基督教醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診，並開設耳鼻喉暨呼吸道傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

南投縣

衛福部南投醫院：1/27至2/1（小年夜至初四）僅開一般內、腸胃內、兒、外、骨及婦產科門診；1/29至1/31（初一至初三）類流感門診；1/27至1/29（小年夜至初一）心臟內科門診；1/27至1/31（小年夜至初三）皮膚科門診；1/27（小年夜）、1/28（除夕）及2/1（初四）牙科門診；春節期間急診照常。

雲林縣

台大雲林分院：斗六、虎尾院區1/28至1/31（除夕至初二）休診；1/29（初一至初三）僅斗六院區開設呼吸道傳染病特別門診；1/31（初三）2院區各開設部分開診；2/1至2/2（初四至初五）休診；2/3（初六）門診正常；春節期間急診照常服務。

成大斗六分院：1/28（除夕）休診；1/29至1/31（初一至初三）提供傳染病特別門診；2/1（初四）上午內、外科門診，下午及夜診休息；2/2（初五）休診；2/3（初六）恢復正常；春節期間急診照常服務。

雲林長庚醫院：1/27（小年夜）正常門診，1/28（除夕）休診；1/29至1/31（初一至初三）上、下午開設春節特別門診（內科或兒科），2/1（初四）正常開診；2/2（初五）停診；2/3（初六）正常開診；春節期間住院、急診照常服務。

北港媽祖醫院：1/28（除夕）門診停診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但提供傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

虎尾若瑟醫院：1/28至1/30（除夕至初二）設立內外、兒科特別門診；1/31（初三）設立內外、兒科特別門診，上午加開婦產科門診；2/1（初四）門診恢復正常；春節期間急診照常服務。

嘉義縣市

台南市

台南成大醫院：1/28（除夕）門診休診；1/29至1/31（初一至初三）門診休診，急診開設傳染病特別門診；2/3（初六）正常看診；春節期間急診24小時服務，但門診慢箋取號領藥、快e通車道領藥及抽血服務暫停服務。

衛福部立台南醫院：1/27（小年夜）正常看診；1/28（除夕）上午正常看診；1/29至1/31（初一至初三）內外科急門診；2/1（初四）上午正常看診；春節期間急診24小時服務。

衛生福利部嘉南療養院：1/28至2/1（除夕至初四）上午門診，2/2（初五）休診；春節期間急診24小時服務。

衛生福利部胸腔病院：仁德院區1/28至2/2（除夕至初五）僅上午門診。大同院區則為1/28至2/2（除夕至初五）門診休診。

高雄榮總台南分院：1/28（除夕）門診停診，1/29至1/31（初一至初三）開設感冒特別門診，1/31至2/1（初三至初四）上午內科及外科各1診，2/2（初五）門診停診；春節期間急診照常服務。

奇美醫療體系：永康、柳營、佳里院區1/28（除夕）門診休診，1/29至1/30（初一至初二）門診休診，加開傳染病特別門診，1/31（初三）上午半天門診，上午及下午加開傳染病特別門診；2/1（初四）上午半天門診，2/2（初五）門診恢復；樹林院區1/28至2/1（除夕至初四）暫停服務；奇康診所、南科診所1/27至2/1（除夕至初四）休診。

台南市立醫院：1/28（除夕）僅上午提供部分門診，並提供門診抽血、慢箋領藥服務；1/29至1/30（初一至初二）門診、抽血、慢箋領藥暫停服務；1/31（初三）、2/1（初四）僅上午提供部分門診、抽血、慢箋領藥服務；2/2（初五）恢復正常門診；春節期間健康檢查暫停服務，急診照常服務。

台南新樓醫院：1/28（除夕）全日休診；1/29至1/31（初一至初三）門診休診，上、下午各有1診傳染病特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節急診照常服務。

台南市立安南醫院：1/28（除夕）上午正常門診、下午與夜間停診；1/29至2/2（初一至初五）門診關診；1/28至1/31（除夕至初三）復健科均全日暫停門診；春節急診照常服務。

台南郭綜合醫院：1/28至1/31（除夕至初三）停診；2/1（初四）上午正常看診；春節期間急診、住院照常服務。

台南麻豆新樓醫院：1/28至1/31（除夕至初三）門診休診，1/29至1/31（初一至初三）兒科、內科加開呼吸道傳染病特別門診；春節期間急診均照常24小時服務。

高雄市

高雄榮民總醫院：1/27（小年夜）全日正常門診；1/28（除夕）門診停診，夜間開設兒童呼吸道傳染病特診；1/29至1/30（初一至初二）門診停診，開設呼吸道傳染病特診；1/31（初三）上午春節特別門診，開設呼吸道傳染病特診，2/1（初四）上午正常門診；春節期間急診照常服務。

衛福部旗山醫院：1/27（小年夜）全日正常門診，1/28（除夕）上午正常門診，下午休診，並於夜間開設傳染病特別門診；1/29至1/31（初一至初三）上午開設春節特別門診，下午及夜間停診，另有開設傳染病特別門診；2/1（初四）上午正常門診；春節期間急診照常服務。

高雄長庚醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診；另於1/28（除夕）夜間、1/29至1/31（初一至初三）上下午開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

義大醫療體系：1/27（小年夜）全日正常門診；1/28（除夕）僅上午看診；1/29（初一至初二）至1/30停診；1/31（初三）、2/1（初四）上午看診；2/3（初六）以後恢復正常門診看診。急診照常24小時服務。

高雄市立大同醫院：1/27（小年夜）上下午開設特別門診；1/28（除夕）夜間、1/29至1/31（初一至初三）上下午開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

高雄市立鳳山醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診停診；另於1/28（除夕）夜間、1/29至1/31（初一至初三）全日開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

高雄市立小港醫院：1/27（小年夜）全日、1/28（除夕）上午門診照常看診，下午休診，另開設傳染病特別門診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但有開設傳染病特別門診；2/1（初四）僅上午門診；春節期間急診照常服務。

高雄市聯合醫院：1/27（小年夜）、1/28（除夕）上午開設特別門診，另1/28（除夕）夜間開設傳染病特別門診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，並於全日開設傳染病特別門診；2/2（初四）上午開設特別門診；春節期間急診照常服務。

高雄市立民生醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28（除夕）上午門診照常看診，下午休診，夜間開設傳染病特別門診；1/29至1/31（初一至初三）門診停診，但夜間有開設傳染病特別門診；2/1（初四）上午門診，下午休診；2/2（初五）停診；2/3（初六）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

阮綜合醫院：1/27（小年夜）全日及1/28（除夕）上午門診照常看診；1/28（除夕）下午至1/31（初三）門診停診；春節期間急診照常服務。

屏東縣

衛福部屏東醫院：1/27（小年夜）全日及1/28（除夕）上午門診照常看診；1/28（除夕）下午至1/31（初三）門診停診；另於1/29（初一）至1/31（初三）全日開設傳染病特別門診；春節期間急診照常服務。

屏東榮民總醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/30（除夕至初二）門診休診；1/31至2/1（初三至初四）上午開設春節特別門診；2/2（初五）門診休診；2/3（初六）起恢復正常門診。

屏東基督教醫院：1/28至1/31（除夕至初三）門診休診；2/3（初六）起恢復正常門診；春節期間急診均照常24小時服務。

屏東寶建醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至1/31（除夕至初三）門診全天休診；2/1（初四）上午門診開診，下午及夜間門診休診；2/2（初五）門診全天休診。春節期間急診、內外科全天服務。

枋寮醫院：1/27至2/1（小年夜至初四）開設部分診，服務科別及門診時間可至醫院官網查詢；2/3（初六）起恢復正常門診，春節期間急診24小時服務；另，1/29至1/31（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診。

宜蘭縣

陽明交通大學附設醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至2/2（除夕至初五）門診休診；1/29至1/31（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診；春節期間急診均照常24小時服務。

羅東聖母醫院：1/27（小年夜）門診正常看診；1/28至1/31（除夕至初三）門診休診，但有增設類流感、家醫科、胸腔科特別門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診均照常24小時服務。

花蓮縣

衛福部花蓮醫院：1/27（小年夜）正常門診；1/28至2/1（除夕至初四）提供內科、呼吸道傳染病及外科門診；春節期間急診照常服務。

台東縣

衛福部台東醫院：1/27（小年夜）僅有身心、胸腔內科、家醫門診；1/28（除夕）停診，1/29（初一）開設外科門診，1/30（初二）外、家醫科門診，1/31（初三）開設家醫、泌尿、胸腔內科門診；2/1（初四）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。另，成功分院過年期間不開放門診，但仍有急診服務，

台東馬偕醫院：1/28至2/2（除夕至初五）門診停診，但於1/30（初二）上午有開設耳鼻喉頭頸外科、兒科「春節特別門診」；2/3（初六）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

台東基督教醫院：1/28（除夕）門診休診，上午開設特別門診內、骨、外、婦、兒科等；1/29至1/31（初一至初三）門診休診，但於早上8時至晚上8時，有內、外、小兒三科專科醫師駐診；2/1至2/2（初四至初五）休診；2/3（初六）恢復正常門診；春節期間急診照常服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法