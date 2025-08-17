自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

吃馬鈴薯會得糖尿病？ 最新研究指薯條才是元凶

2025/08/17 14:16

研究證實，水煮烘烤馬鈴薯，不會增加糖尿病風險，炸成薯條才是元凶。（路透資料照）

研究證實，水煮烘烤馬鈴薯，不會增加糖尿病風險，炸成薯條才是元凶。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《SciTechDaily》報導，一項最新研究指出，每週僅食用3份薯條，就與第2型糖尿病風險增加20％相關。然而，相同數量的水煮、烘烤或馬鈴薯泥則未顯示有顯著影響。

研究同時發現，以全穀物取代任何形式的馬鈴薯，可降低糖尿病風險；若以白米取代，則會提高風險。專家指出，馬鈴薯含有膳食纖維、維生素C和鎂等營養素，但澱粉含量高，具高升糖指數 （Glycemic Index, GI），長期以來與糖尿病風險增加有關。

升糖指數 （GI）是衡量食物中碳水化合物使血糖升高速度的指標。數值愈高，表示進食後血糖上升愈快。高GI食物（如白米、薯條）與糖尿病風險相關，而低或中GI食物（如全穀物）則有助於維持血糖穩定。

研究團隊分析了超過20萬名美國醫療專業人士的飲食資料，追蹤時間橫跨1984年至2021年。所有參與者起初皆無糖尿病、心臟病或癌症病史，並每4年填寫一次飲食問卷。在近40年的追蹤中，共有2萬2299人被診斷為第二型糖尿病。

研究顯示，每週3份總馬鈴薯攝取與糖尿病風險上升5％相關；若為薯條，風險升高幅度達20％。但水煮、烘烤或馬鈴薯泥則未見顯著風險。同時，每週以3份全穀取代總馬鈴薯，風險降低8％；若取代薯條，降低幅度更達19％。

相對之下，以白米取代總馬鈴薯或非油炸馬鈴薯，則與糖尿病風險升高有關。研究作者在結論中指出，馬鈴薯攝取與糖尿病風險之間的關聯，取決於烹調方式與替代食物，結果也與目前強調多攝取全穀物的飲食建議一致。這項研究由哈佛大學公共衛生學院 與劍橋大學 研究團隊共同完成，並於8月6日刊登在《英國醫學期刊》（The BMJ） 。

