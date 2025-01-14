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饗饗案禍首「諾羅」 上週近17萬人次腹瀉創5年新高

2025/01/14 14:43

疾管署副署長曾淑慧公布饗饗案檢驗結果，目前已有9人檢驗陽性，都是感染諾羅病毒。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧公布饗饗案檢驗結果，目前已有9人檢驗陽性，都是感染諾羅病毒。（記者林惠琴攝）

首次上稿 01/14 14:34
更新時間 01/14 16:03

〔記者林惠琴／台北報導〕國內上週腹瀉門急診突破16.9萬人次，上升13.6%，為近5年同期最高且持續呈上升趨勢，而針對外界關注自助餐廳「饗饗台北信義微風店」疑似食物中毒事件，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（14日）公布檢驗結果，目前已有9人檢驗出爐均陽性，感染諾羅病毒。

曾淑慧指出，從1月5日到7日共有77名民眾到饗饗台北信義微風店食用自助餐出現不適，其中78%出現嘔吐、77%腹瀉、68%噁心、28%發燒、14%腹脹等症狀，就醫診斷均為腸胃炎，目前沒有住院個案，共計採檢73案，其中9例初步檢驗陽性，都是諾羅病毒，其他檢體持續檢驗中。

曾淑慧說明，疾管署蒐集到77名用餐者不適，數據與台北市衛生局的59人有落差，主因是有設計問卷進行流行病學調查，因此包含未就醫個案。另衛生局有針對員工採檢，但結果尚未出爐。她強調，全案究竟實際是食物、環境或是接觸病人所引起，則還要再進一步釐清。

根據疾管署監測資料顯示，上週腹瀉門急診就診累計16萬9747人次，較前一週14萬9477人次上升13.6%，為近5年同期最高且近期呈上升趨勢。

此外，近4週共接獲194起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期通報數最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計92起，以檢出諾羅病毒88件、占95.7%為多。

近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10到50小時；而細菌性病原檢出金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署說明諾羅病毒的傳染與預防方式。（疾管署提供）

疾管署說明諾羅病毒的傳染與預防方式。（疾管署提供）

疾管署說明諾羅病毒的照護方式。（疾管署提供）

疾管署說明諾羅病毒的照護方式。（疾管署提供）

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