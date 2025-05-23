自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

大千竹南醫院進度引關注 苗縣府：院方增加長照提出變更

2025/05/23 13:54

關於苗栗大千竹南醫院進度，苗栗縣政府表示，院方增加長照提出變更；圖為完工示意圖。（苗栗縣府提供）

關於苗栗大千竹南醫院進度，苗栗縣政府表示，院方增加長照提出變更；圖為完工示意圖。（苗栗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣中港溪區域擁有頭份、竹南雙子城，加上鄰近衛星城鎮，人口超過苗栗縣2/5。苗栗縣議員曾玟學、陳碧華今（23）天關心大千醫院進度，大千醫療社團於竹南鎮購地籌設大千竹南醫院，但後續似乎無消息。苗栗縣政府衛生局長楊文志回應，大千醫療社團於設計過程中提出變更增加長照200床，時間因而延宕。

曾玟學強調，醫療品質提升是縣民關注議題，且大千醫療社團購地後很難有其他醫院進駐；曾玟學詢問，大千竹南醫院興辦計畫何時核准？楊文志回答於2021年核准；曾玟學持續追問，依法規3年內應該取得建照，目前已超過時限。楊文志則說，院方已經於3年屆期前提出一次展延，展延至2026年7月，目前正在申請建照。

曾玟學表示，自從聽到大千竹南醫院設立消息後鄉親已經等待多年，他也詢問苗縣府工商發展處大千竹南醫院設立是否遇到問題？苗縣府工商發展處處長詹彩蘋則說，如同楊文志所說涉及變更，4月份再度核准變更部分，建照待補件完成會盡力協助。

陳碧華於總質詢也關心大千竹南醫院進度問題，詢問是否重心轉移至長照，並說「不要如同當年的遠雄醫療園區雷聲大雨點小，甚至下不來」。楊文志指出，增加長照床數不會排擠原設定的醫療量能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中