大千竹南醫院進度引關注 苗縣府：院方增加長照提出變更

關於苗栗大千竹南醫院進度，苗栗縣政府表示，院方增加長照提出變更；圖為完工示意圖。（苗栗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣中港溪區域擁有頭份、竹南雙子城，加上鄰近衛星城鎮，人口超過苗栗縣2/5。苗栗縣議員曾玟學、陳碧華今（23）天關心大千醫院進度，大千醫療社團於竹南鎮購地籌設大千竹南醫院，但後續似乎無消息。苗栗縣政府衛生局長楊文志回應，大千醫療社團於設計過程中提出變更增加長照200床，時間因而延宕。

曾玟學強調，醫療品質提升是縣民關注議題，且大千醫療社團購地後很難有其他醫院進駐；曾玟學詢問，大千竹南醫院興辦計畫何時核准？楊文志回答於2021年核准；曾玟學持續追問，依法規3年內應該取得建照，目前已超過時限。楊文志則說，院方已經於3年屆期前提出一次展延，展延至2026年7月，目前正在申請建照。

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曾玟學表示，自從聽到大千竹南醫院設立消息後鄉親已經等待多年，他也詢問苗縣府工商發展處大千竹南醫院設立是否遇到問題？苗縣府工商發展處處長詹彩蘋則說，如同楊文志所說涉及變更，4月份再度核准變更部分，建照待補件完成會盡力協助。

陳碧華於總質詢也關心大千竹南醫院進度問題，詢問是否重心轉移至長照，並說「不要如同當年的遠雄醫療園區雷聲大雨點小，甚至下不來」。楊文志指出，增加長照床數不會排擠原設定的醫療量能。

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