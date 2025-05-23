輔大贈「輔大醫院棒磅秤」予帛琉 總統惠恕仁到場參加

輔仁大學校長藍易振（右）代表致贈帛琉兩部「輔大醫院棒磅秤」，總統惠恕仁（中）夫婦到場參加儀式。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕輔仁大學與附設輔大醫院攜手推動健康外交，由校長藍易振代表致贈輔醫技術轉移研發的「輔大醫院棒磅秤」兩部，價值共約104萬元，給友邦帛琉共和國，作為深化雙邊醫療合作的象徵。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）夫婦今（23）日率團出席儀式，肯定台灣醫療科技實力，也感謝台帛民間的深厚交流情誼。

輔大醫院副院長江清泉說，這次致贈的「輔大醫院棒磅秤」，為融合智慧科技與臨床經驗的創新醫療產品，因為病患體重是評估營養與藥物劑量的重要依據，站立不穩或臥床病患的測量工作，常是醫護人員的沉重負擔，輔大醫院團隊歷經多年技轉研發坐、站、躺三合一的伸縮式智慧磅秤，不僅使用便利，也大幅提升測量安全性與效率。目前該產品已取得臺灣發明專利，美國專利亦審查中，為全球首創、獨一無二。

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活動現場安排「輔大醫院棒磅秤」的實機展示，由醫護人員現場操作說明產品如何切換三種測量模式，並即時顯示病患體重數據。帛琉總統惠恕仁與隨行官員親自觀摩操作過程，對產品所展現的設計巧思與臨床實用性表達高度肯定，該裝置導入基層醫療站，將大幅提升病患照護品質，對帛琉的醫療服務將帶來實質助益。

輔仁大學校長藍易振（中右）代表致贈帛琉兩部「輔大醫院棒磅秤」，總統惠恕仁（中左）夫婦到場參加儀式。（記者翁聿煌攝）

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