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健康網》有運動也救不了！ 醫：「1習慣」傷腦易失智

2025/05/23 18:59

醫師指出，據國外1項研究，發現「久坐」和「大腦退化」之間密切相關，參與研究者即使有運動，久坐大腦仍會退化；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，據國外1項研究，發現「久坐」和「大腦退化」之間密切相關，參與研究者即使有運動，久坐大腦仍會退化；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人看起來很健康，卻在不良習慣中造成大腦退化不自知。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據國外1項研究，發現「久坐」和「大腦退化」之間密切相關。參與研究者幾乎每天都有做運動，但其中一些人仍長時間久坐。結果令人震驚，即使有運動，但是久坐，大腦仍會退化，尤其是帶有APOE ε4基因的人，退化得更快、更深且更早出現。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，解讀基因檢測時，最常看到也最不敢輕忽的一個基因變異，就是「載脂蛋白Eε4」（Apolipoprotein E ε4，簡稱APOE ε4）。它和失智症，尤其是阿茲海默症有很大關聯。台灣約有1/6的人帶有1個APOE ε4變異，這種基因會讓大腦比較容易受到傷害，特別是在壓力大、睡不好或生活習慣不佳的情況下。

久坐就像讓大腦慢慢缺氧

張家銘表示，大腦不像骨頭，受傷碎掉便會感覺到，大腦退化通常是緩慢的。根據美國范德堡大學今年發表的1篇7年期研究，追蹤超過400位年長者，觀察「久坐」和「大腦退化」之間的關係。這些人幾乎每天都有運動，但有些人每天還是坐著超過13小時。結果發現，即使有做運動，只要久坐，大腦仍會退化，尤其是帶有APOE ε4失智症相關基因的人，退化得更快、更深、更早出現。

張家銘指出，研究數字顯示，只要每天久坐，APOE ε4攜帶者的大腦就會出現變化，包括：整體灰質體積減少、頂葉減少、額葉萎縮，進而導致注意力、情緒、空間感與計算能力等均受影響，甚至認知、圖像辨識能力也下降。

醫師說，研究顯示，只要每天久坐，帶有失智基因者的大腦就會出現變化，甚至認知、圖像辨識能力也下降；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，研究顯示，只要每天久坐，帶有失智基因者的大腦就會出現變化，甚至認知、圖像辨識能力也下降；情境照。（圖取自freepik）

運動vs久坐 無法互相抵銷

張家銘說，對APOE攜帶者來說，想要擺脫大腦快速退化，並不是「多動一點就好」，而是要「少坐一點才行」。以下這些方法說起來簡單，做起來也不難，卻可大大改善久加速大腦退化的危機：

• 每坐滿30-60分鐘，建議起身動一動，哪怕只是走到陽台或是倒杯水。

• 工作中，試著站起來開會或講電話，不一定要一直坐在椅子上。

• 看電視時，可以在廣告時間站起來伸展一下。

• 可以用手機設定「起身提醒」，或使用智慧手錶的健康提示，讓自己適時動一下。

張家銘強調，知道風險，不是為了害怕，而是為了有選擇。這些小小的行動看起來不起眼，卻可能是讓大腦晚10年退化、甚至不退化的關鍵。

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