健康網》「連假」胖是真的 醫：小心假期脂肪推積、增代謝風險

醫師提醒，若有代謝症候群或是減重需求者吃粽千萬別太放緃，以免「假期脂肪」堆積體內，影響健康。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了週休二日的假期開始，而下週就是端午節，可能有人規劃好利用假期安排家庭聚餐，或是窩在家邊追劇，邊吃粽子，但初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，有研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。換句話說，每次連假亂吃，身體都會默默多存一些脂肪，日積月累讓減重變得越來越難，甚至會造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。

節慶體重恐成假期脂肪 減重更困難

魏士航表示，根據《新英格蘭醫學雜誌》刊登的一項研究顯示，有研究團隊追蹤美國、德國與日本共2924名成年人一年的體重變化，發現在感恩節、復活節、日本黃金週與聖誕節等節慶過後，受試者的體重平均增加0.2%到0.6%不等。乍看之下不多，但研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。長期堆積不僅影響體態，也會影響健康。

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魏士航指出，根據門診觀察，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人在體重幾乎沒變的情況下，在回診抽血檢查時，發現肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

端節太放「粽」 空腹血糖值、體脂率均上升

他並舉例說明，像曾有1名38歲在竹科工作的專案經理，平時因工作忙碌、作息顛倒，三餐仰賴外食，原本就有代謝症候群的問題。一次端午連假，他天天吃粽子、熬夜追劇，假期結束前自覺有點太放縱，秤體重發現只胖了0.6公斤，便安心認為沒什麼影響。

沒想到1週後回診，抽血報告卻顯示空腹血糖超出理想值，肝指數（ALT）偏高，胰島素阻抗值（HOMA-IR）明顯上升，體脂率也比假期前高出近1%。最終只能透過更積極的飲食調整、規律運動與醫療介入，才讓數據逐步回穩。

魏士航強調，代謝問題不是短期造成的疾病，而是長期生活習慣的累積。許多人平時缺乏飲食節制與身體覺察，因此即便體重回到假期前，身體其實仍處在代謝失衡的狀態。與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣。

防「連假胖」 量體重+運動不可少

《英國醫學期刊（The BMJ）》也曾發表一項研究顯示，只要透過簡單的生活行為介入，「連假胖」其實是可以預防的。這項隨機試驗將 272 位成年人平均分配兩組，介入組在聖誕節前接受飲食行為衛教，包括鼓勵受試者量體重並記錄變化趨勢、提供體重管理建議、教育食物熱量對應所需活動量。結果發現，介入組平均體重不增反減，相較對照組平均減少 0.49 公斤。

養好代謝底子 才能放心享受節慶

魏士航表示，節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定的基礎去承受這些彈性。只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食，也不用太擔心體重失控。

不過，魏士航也提醒，若平時就有血糖偏高等代謝異常警訊，建議定期進行專業檢查與評估，不只能及早調整身體狀態、降低慢性病風險，也能在節慶時吃得更安心，避免事後補救的壓力。

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