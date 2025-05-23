自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「連假」胖是真的 醫：小心假期脂肪推積、增代謝風險

2025/05/23 18:31

醫師提醒，若有代謝症候群或是減重需求者吃粽千萬別太放緃，以免「假期脂肪」堆積體內，影響健康。（資料照）

醫師提醒，若有代謝症候群或是減重需求者吃粽千萬別太放緃，以免「假期脂肪」堆積體內，影響健康。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了週休二日的假期開始，而下週就是端午節，可能有人規劃好利用假期安排家庭聚餐，或是窩在家邊追劇，邊吃粽子，但初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，有研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。換句話說，每次連假亂吃，身體都會默默多存一些脂肪，日積月累讓減重變得越來越難，甚至會造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。

節慶體重恐成假期脂肪 減重更困難

魏士航表示，根據《新英格蘭醫學雜誌》刊登的一項研究顯示，有研究團隊追蹤美國、德國與日本共2924名成年人一年的體重變化，發現在感恩節、復活節、日本黃金週與聖誕節等節慶過後，受試者的體重平均增加0.2%到0.6%不等。乍看之下不多，但研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。長期堆積不僅影響體態，也會影響健康。

魏士航指出，根據門診觀察，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人在體重幾乎沒變的情況下，在回診抽血檢查時，發現肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

端節太放「粽」 空腹血糖值、體脂率均上升

他並舉例說明，像曾有1名38歲在竹科工作的專案經理，平時因工作忙碌、作息顛倒，三餐仰賴外食，原本就有代謝症候群的問題。一次端午連假，他天天吃粽子、熬夜追劇，假期結束前自覺有點太放縱，秤體重發現只胖了0.6公斤，便安心認為沒什麼影響。

沒想到1週後回診，抽血報告卻顯示空腹血糖超出理想值，肝指數（ALT）偏高，胰島素阻抗值（HOMA-IR）明顯上升，體脂率也比假期前高出近1%。最終只能透過更積極的飲食調整、規律運動與醫療介入，才讓數據逐步回穩。

魏士航強調，代謝問題不是短期造成的疾病，而是長期生活習慣的累積。許多人平時缺乏飲食節制與身體覺察，因此即便體重回到假期前，身體其實仍處在代謝失衡的狀態。與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣。

防「連假胖」 量體重+運動不可少

《英國醫學期刊（The BMJ）》也曾發表一項研究顯示，只要透過簡單的生活行為介入，「連假胖」其實是可以預防的。這項隨機試驗將 272 位成年人平均分配兩組，介入組在聖誕節前接受飲食行為衛教，包括鼓勵受試者量體重並記錄變化趨勢、提供體重管理建議、教育食物熱量對應所需活動量。結果發現，介入組平均體重不增反減，相較對照組平均減少 0.49 公斤。

養好代謝底子 才能放心享受節慶

魏士航表示，節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定的基礎去承受這些彈性。只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食，也不用太擔心體重失控。

不過，魏士航也提醒，若平時就有血糖偏高等代謝異常警訊，建議定期進行專業檢查與評估，不只能及早調整身體狀態、降低慢性病風險，也能在節慶時吃得更安心，避免事後補救的壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中