健康網》管理腰圍能預防心臟病 醫推腰圍3指數

宇平診所心臟內科醫師劉中平也「跨領域」管起病人的腰圍，主要目的在於預防心臟病發生，促進身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕醫學研究證實，腰圍比體重更能夠代表健康的情況。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟科醫師現在開始管病人的腰圍，這是因為心臟病的治療已不斷進化，從控管心臟病的危險因素，包括糖尿病、高血壓、高血脂的治療，進展到腰圍管理，主要目的在於預防心臟病的發生，促進身體健康。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，身為心臟科醫師，為了促進病人的心臟健康，現在也「跨領域」管起病人的腰圍。

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劉中平說明，醫學研究證實，腰圍比體重更能夠代表健康的情況，這是為什麼呢？他舉例說，一位健身教練身體結實，充滿肌肉，如果以他與另外一位啤酒肚男，皮膚鬆鬆垮垮，肚皮大大的民眾相比，因為肌肉密度高，所以2人的體重和身高可能是一樣的，因此如果使用BMI（身體質量指數）和體重，是比較不出2位的健康優劣。

然而腰圍就可以比較出2人的不同的。劉中平又說，因為不運動且飲食過量的人，過多的熱量會造成內臟的脂肪增加，肚子突出、腰部變粗。所以可以從腰圍來發現，一個人是不是有過量的脂肪。不只如此，因為內臟脂肪包圍在我們的肝臟、腸胃、還有腎臟的外表，除了囤積熱量以外，還可能影響身體的免疫力和發炎反應，一旦堆積過多會造成糖尿病、高血壓、高血脂，更令人擔心的還會產生心血管疾病。

目前腰圍最重要的指數包括有：

●腰臀比（WHR，Waist-hip Ratio）：腰圍和臀圍的比值，用軟尺量測腰部最細的尺寸和臀部最大的尺寸相除，得到的比值男性應小於0.9，女性要小於0.85才是健康的身材。

●身體圓度指數（BRI，Body Roundness Index）：利用比率公式去計算身高和腰圍的比值，量測腰部最細的尺寸和身高來輸入電腦公式，去計算比例，一般人在2.5-5中間，大於7就表示腰部的脂肪過多。

●腰圍尺寸（WC，Waist Circumference）：大部分的醫學機構建議，直接用腰圍的數字就可以判斷健康程度，也可以充分代表內臟脂肪的多寡。建議量測的時候，要摸一下我們的胸部旁邊肋骨的最下緣，還有我們臀部旁邊的髖骨的最上緣，用這2點的中間當作腰圍的量測基準，拿軟尺水平量測就得到我們的腰圍。男性只要腰圍超過90公分（36吋）、女性超過80公分（32吋）就過粗，會增加糖尿病和心血管疾病的風險。

劉中平提醒，做好腰圍管理的工作，瘦下來的方法很多，少吃多動增加熱量的消耗，只要消耗的熱量比吃進去的多，自然就會把內臟脂肪減少下來，也會讓腹部肥胖改善。此外，比較特別的是荷爾蒙和壓力的影響。很多研究發現更年期後，男性和女性都會自然增胖，體重增加個3公斤很常見。平常也要注意避免過大的壓力，會增加腰圍。

劉中平補充，心臟科醫師進展到管理病人腰圍的數字，這都是為了要預防心臟病的發生，希望可以走到疾病的最前端，從治療疾病延伸到預防醫學，幫助民眾一開始就奠定健康的生活方式，以遠離疾病。

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