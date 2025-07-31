健康網》研究：睡足7至8小時 預防第2型糖尿病

要預防糖尿病，研究指出，睡眠時間也是其中一項關鍵。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第2型糖尿病的預防方式多元，就連睡眠都能成為預防方法之一！研究指出，若能將睡眠時間控制在7到8小時，罹患第二型糖尿病風險最低，睡太少或太多都不行。

根據《Diabetes Care》糖尿病期刊的報告指出，研究人員回溯10篇研究，共482,505名參與者以及18,443例第二型糖尿病的發生個案，追蹤期間為2.5年到16年。

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研究結果發現：睡眠時間為7到8小時，罹患第二型糖尿病的機率偏低；睡眠時間少於7小時，相較與每日睡滿7小時的人，每少睡1小時，罹患第二型糖尿病風險會增加9%。相反地，睡超過8小時，與睡7小時者相比，每多睡1小時，罹患第二型糖尿病的風險，將增加14%。

研究指出，近期有研究提到，夜間睡眠期間，血糖與胰島素可能提升。而胰島素不足與血糖升高都可能引發第二型糖尿病。同時睡眠中斷與睪固酮、褪黑激素分泌減少有關，也可能引發糖尿病。

另外，睡眠時間減少，與憂鬱症以及其他糖尿病風險相關。若是輪班的員工，睡眠時間不規律，可能增強體內發炎與胰島素阻抗。研究指出，全身發炎較低，能抑制糖尿病。同時，睡眠呼吸中止症是使得睡眠時間變長的原因，並被列入胰島素阻抗與糖尿病的風險因子。

最後研究的限制中，內容提到，這些數據多仰賴受試者自己填，若能透過監測儀器，將可提供更客觀的測量指標；且參與者可能在受測期間改變生活模式，因此單一測量指標很難觀察第二型糖尿病的長期風險。

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