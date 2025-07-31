舌癌、大腸癌、腎癌、甲狀腺癌同時罹患！奇蹟活下來

林俊余醫師指出，卓先生4癌齊發，有4重原發性癌症，罹患舌癌、大腸癌、腎癌、及甲狀腺癌，接受放化療及複合性達文西手術。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕4癌齊發！58歲的卓先生有運動習慣，但年輕時喝酒、嚼檳榔，菸齡也有30多年；去（2024）年反覆喉嚨痛，12月轉診台中榮總檢查，確診罹患舌癌第第3期，又進一步檢出有大腸癌、腎臟癌、及甲狀腺癌等4種原發性癌症，罹患四重癌症，相當罕見。但他勇敢抗癌，接受放化療後，並進行複合型達文西機械手臂手術切除大腸及左腎腫瘤，今（2025）年7月切除甲狀腺，現在恢復順利。

台中榮總大腸直腸外科醫師林俊余指出，多重原發性癌症原因可能和遺傳風險因子或癌前病變體質有關，環境因素也要考量。卓先生分別罹患舌癌第3期，大腸癌第1期、腎臟癌第2期，以及乳突甲狀腺癌第1期，根據國際病例報導，1人同時罹患4種原發性癌症的機率極為罕見，發生率低於0.1%。

請繼續往下閱讀...

林俊余醫師指出，卓先生4癌齊發，有4重原發性癌症，罹患舌癌、大腸癌、腎癌、及甲狀腺癌，接受放化療及複合性達文西手術。（記者蔡淑媛攝）

卓先生說，無論幾個癌症都是面對它、治療它，治療交給醫師，自己則好好生活，目前4癌症定期追蹤，生活恢復如常，戒菸、天天游泳和有氧運動，努力維持健康生活。

大腸癌高居國人十大癌症發生率第2名，每年新增逾1.7萬例，平均每32分鐘就有1人確診，常見危險因子包含50歲以上、多瘜肉史與代謝症候群，以及抽菸、喝酒、肥胖、低纖飲食等，林俊余指出，大腸瘜肉癌化需要3-5年時間，因此建議45歲至74歲民眾及40歲以上有家族史者定期做糞便潛血與大腸鏡檢查，台灣醫療進步，第1、2期大腸癌治癒率近80%，第3期亦達約70%，及早篩檢並配合精準治療，及早發現治療。

林俊余醫師指出，多重原發性癌症原因可能和遺傳風險因子或癌前病變體質有關，環境因素也要考量，（記者蔡淑媛攝）

台中榮總大腸直腸外科醫師林志安指出，大腸直腸癌常見轉移在肝、胃、小腸、卵巢和子宮等器官，欲一次手術切除，複合型達文西手術可一次處理多病灶，腹部傷口僅4至5個2到3公分傷口及1個4公分下腹傷口，透過同一次手術中把腸道與肝臟腫瘤清到見底，搭配量身打造的術後化療、放射線治療與標靶、免疫治療，5年存活率可達50%。

中榮引進達文西手術後，6年來成功完成逾8百例大腸直腸手術。大腸直腸外科醫師江世偉表示，病人平均住院天數約5天，不需放置鼻胃管與腹腔引流管，大幅降低術後不適，協助病人快速回復日常生活，相較於腹腔鏡，術後併發症顯著較低，亦有更高的神經功能保留與出院率，不過目前執行達文西手術須自費。

卓先生與大腸癌癌友，分享心路歷程，勇敢抗癌。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法