健康網》3旬女順便檢查胰臟 一照竟揪出3.5公分腫瘤

患者有點脹氣，食慾不太好，禾馨民權健康管理診所院長林相宏建議連胰臟內視鏡超音波一起檢查，一照竟在胰臟尾部發現1顆3.5公分的腫瘤；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30多歲女性想說年紀到了，做胃腸鏡檢查，醫師問診時，建議她連胰臟內視鏡超音波一起做，沒想到一照竟在胰臟尾部發現1顆3.5公分的腫瘤，緊急轉手術切除，提醒胰臟神經內分泌瘤幾乎都沒症狀，需要靠篩檢診斷。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，他習慣在問診時，連線一下健保雲端，看看有什麼檢查前要注意，發現這名女性在懷孕時罹患妊娠糖尿病，生產後也一直在服用降血糖藥控制血糖，最近也有點脹氣，食慾不太好，因此才建議她一起檢查胰臟，沒想到短短5分鐘的對話就改變了患者的命運。

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可喜的是，病理報告是神經內分泌瘤，屬於預後比較好，蘋果創辦人賈伯斯那種；不幸的是，已經有淋巴轉移，期別是第3期，手術後還要追加另外的治療，避免復發。

林相宏表示，大家可能比較少聽到神經內分泌瘤，因為它只占胰臟癌的2%而已，且胰臟神經內分泌瘤幾乎都沒症狀，只有少數的腫瘤會引起症狀，其中以低血糖最多，會頭昏、冒冷汗、心跳加速、無力、甚至昏倒，這是一種特殊叫做胰島素瘤，會一直分泌胰島素，引起低血糖，其餘超過7成都是無功能性的腫瘤，因此診斷時都是第4期轉移居多。

林相宏說明，胰臟神經內分泌跟傳統大家所熟知的胰臟腺癌，是兩種截然不同的癌症。從成長速度、預後、治療方式都完全不同，大部分胰臟神經內分泌成長慢、預後好，只要不是第4期遠端轉移，存活率都有6成，甚至超過9成以上，跟胰臟腺癌的存活率10-20%差非常多。有些小於2公分、分化良好G1的胰臟神經內分泌瘤，甚至不用開刀，密切觀察追蹤就好。

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