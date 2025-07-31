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健康網》3旬女順便檢查胰臟 一照竟揪出3.5公分腫瘤
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名30多歲女性想說年紀到了，做胃腸鏡檢查，醫師問診時，建議她連胰臟內視鏡超音波一起做，沒想到一照竟在胰臟尾部發現1顆3.5公分的腫瘤，緊急轉手術切除，提醒胰臟神經內分泌瘤幾乎都沒症狀，需要靠篩檢診斷。
禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，他習慣在問診時，連線一下健保雲端，看看有什麼檢查前要注意，發現這名女性在懷孕時罹患妊娠糖尿病，生產後也一直在服用降血糖藥控制血糖，最近也有點脹氣，食慾不太好，因此才建議她一起檢查胰臟，沒想到短短5分鐘的對話就改變了患者的命運。
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可喜的是，病理報告是神經內分泌瘤，屬於預後比較好，蘋果創辦人賈伯斯那種；不幸的是，已經有淋巴轉移，期別是第3期，手術後還要追加另外的治療，避免復發。
林相宏表示，大家可能比較少聽到神經內分泌瘤，因為它只占胰臟癌的2%而已，且胰臟神經內分泌瘤幾乎都沒症狀，只有少數的腫瘤會引起症狀，其中以低血糖最多，會頭昏、冒冷汗、心跳加速、無力、甚至昏倒，這是一種特殊叫做胰島素瘤，會一直分泌胰島素，引起低血糖，其餘超過7成都是無功能性的腫瘤，因此診斷時都是第4期轉移居多。
林相宏說明，胰臟神經內分泌跟傳統大家所熟知的胰臟腺癌，是兩種截然不同的癌症。從成長速度、預後、治療方式都完全不同，大部分胰臟神經內分泌成長慢、預後好，只要不是第4期遠端轉移，存活率都有6成，甚至超過9成以上，跟胰臟腺癌的存活率10-20%差非常多。有些小於2公分、分化良好G1的胰臟神經內分泌瘤，甚至不用開刀，密切觀察追蹤就好。
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