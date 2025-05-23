自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏東300多家醫療院所 提供犯罪被害人、更生人醫療優惠

2025/05/23 18:26

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」舉行簽約儀式。（記者葉永騫攝）

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」舉行簽約儀式。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署、犯罪被害人保護協會屏東分會、屏東縣醫師公會等單位，今（23）日簽約啟動「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」，屏東縣300多家的醫療院所加入聯盟，提供犯罪被害人、更生人及家屬獲得更多的醫療協助。

屏東縣300多家醫療院所加入「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」，今（23）日舉行備忘錄簽約暨啟動儀式，法務部保護司長洪信旭、高檢署高雄檢察分署檢察長朱家崎、屏東縣醫師公會理事長江俊逸、犯罪被害人保護協會屏東分會主委梁應鐘、更生保護會屏東分會主委葉春麗、 屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財，一同見證跨域合作。

該聯盟係針對弱勢之犯罪被害人及更生人家庭，實施優惠醫療等措施，以使該等司法弱勢者獲得協助。自聯盟啟動日起，凡持有由三會核發的「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」醫療卡，前往聯盟成員醫療院所就診，即可享有掛號費用優惠等服務，讓醫療照護與司法保護無縫接軌，減輕對醫療需求的煩憂及經濟負擔。

法務部保護司長洪信旭說，醫療照顧絕對是對弱勢者最基本的保障，現實生活中常見經濟因素、家庭變故、司法背景被貼上標籤，希望結合社會各種力量營造一個更溫暖的社會。

屏東地檢署檢察長陳盈錦指出，「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」的成立，就是在創造友善的環境，創造一個善的環境，讓屏東鄉親感受司法為鄉親帶來的幸福。

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」啟動，屏東縣300多家醫療機構提供更多的服務。（記者葉永騫攝）

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」啟動，屏東縣300多家醫療機構提供更多的服務。（記者葉永騫攝）

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」提供的醫療卡。（記者葉永騫攝）

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」提供的醫療卡。（記者葉永騫攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中