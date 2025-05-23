屏東300多家醫療院所 提供犯罪被害人、更生人醫療優惠

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」舉行簽約儀式。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署、犯罪被害人保護協會屏東分會、屏東縣醫師公會等單位，今（23）日簽約啟動「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」，屏東縣300多家的醫療院所加入聯盟，提供犯罪被害人、更生人及家屬獲得更多的醫療協助。

屏東縣300多家醫療院所加入「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」，今（23）日舉行備忘錄簽約暨啟動儀式，法務部保護司長洪信旭、高檢署高雄檢察分署檢察長朱家崎、屏東縣醫師公會理事長江俊逸、犯罪被害人保護協會屏東分會主委梁應鐘、更生保護會屏東分會主委葉春麗、 屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財，一同見證跨域合作。

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該聯盟係針對弱勢之犯罪被害人及更生人家庭，實施優惠醫療等措施，以使該等司法弱勢者獲得協助。自聯盟啟動日起，凡持有由三會核發的「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」醫療卡，前往聯盟成員醫療院所就診，即可享有掛號費用優惠等服務，讓醫療照護與司法保護無縫接軌，減輕對醫療需求的煩憂及經濟負擔。

法務部保護司長洪信旭說，醫療照顧絕對是對弱勢者最基本的保障，現實生活中常見經濟因素、家庭變故、司法背景被貼上標籤，希望結合社會各種力量營造一個更溫暖的社會。

屏東地檢署檢察長陳盈錦指出，「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」的成立，就是在創造友善的環境，創造一個善的環境，讓屏東鄉親感受司法為鄉親帶來的幸福。

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」啟動，屏東縣300多家醫療機構提供更多的服務。（記者葉永騫攝）

「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」提供的醫療卡。（記者葉永騫攝）

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