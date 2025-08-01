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健康網》猛爆性肝炎短期惡化快！ 症狀與4預防方法一次看

2025/08/01 19:37

好食課指出，猛爆性肝炎是肝功能在短時間內急速惡化，又稱「急性肝衰竭」，嚴重時可能在數天內引發肝昏迷，甚至致命。（示意圖，照片來源：shutterstock）

好食課指出，猛爆性肝炎是肝功能在短時間內急速惡化，又稱「急性肝衰竭」，嚴重時可能在數天內引發肝昏迷，甚至致命。（示意圖，照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕猛爆性肝炎來得快，小心肝衰竭！最近你有常常覺得疲倦、沒食慾嗎？當心不是單純感冒，而是可能與「猛爆性肝炎」有關。好食課於臉書粉專發文指出，猛爆性肝炎是肝功能在短時間內急速惡化，又稱「急性肝衰竭」，嚴重時可能在數天內引發肝昏迷，甚至致命。初期常見症狀為食慾差、噁心嘔吐、異常疲倦；平時應定期肝炎篩檢、規律運動、避免使用偏方、及早就醫來預防。

好食課分享，猛爆性肝炎常見原因包括：

●病毒性肝炎（如B型、C型肝炎引起）。

●藥物濫用（尤其是止痛藥、草藥等過量使用）。

●代謝性疾病（如威爾森氏症等先天代謝疾病）。

●懷孕併發肝病（例如妊娠期急性脂肪肝）。

●自體免疫性肝炎（自身免疫攻擊肝臟組織）。

有時甚至找不到明確原因，屬於「原因不明型猛爆性肝炎」。

症狀

●初期常見：食慾變差、噁心嘔吐、異常疲倦。

進一步可能出現：眼白或皮膚變黃、茶色尿、瘀青、水腫等。

日常預防4重點

1.避免使用偏方或藥物濫用。

2.規律作息、少喝酒。

3.做B、C型肝炎篩檢，定期檢測肝功能。

4.出現症狀務必儘早就醫！

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