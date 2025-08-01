健康網》健檢報告「毛玻璃」怎辦？醫師解析

若在健檢時發現異狀，切記勿驚慌，應與醫師討論並聽過建議與意見後，再行判斷；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做過健康檢查，肯定對於報告內如天書般的文字苦惱；尤其是報告內部寫了肺部毛玻璃，想必更加緊張、魂不守舍。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提出一名個案：有位女士詢問，健檢報告出現「肺部毛玻璃樣病變」，是什麼意思？強調，「第一步不是恐慌，而是找到願意和你『一起選擇』的醫師。」

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，上週有位 45 歲的媽媽對我哭著說：「醫生，我才剛做完健檢，報告寫著『肺部毛玻璃樣病變』，是不是肺癌？」這不是個案，自從低劑量電腦斷層（LDCT）普及後，越來越多人在健檢看到「毛玻璃（GGO）」或「小結節（SPN）」。好消息是，很多都是早期、甚至連癌都還不是；壞消息是，很多人因此嚇到睡不著，甚至被推去做不必要的手術。當時，廖繼鼎跟她說的第一句話是：「現在，不是急著治療，而是學會選擇。」

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什麼是肺部毛玻璃樣病變？廖繼鼎說明，它像一片「透明的雲」出現在肺上、可能只是發炎，也可能是非常早期的腺癌。真正決定它危險不危險的，不是名字，而是：

● 它有沒有「實心」部分（solid component）。

● 它有沒有變大。

● 你的年齡、抽菸史、家族史。

廖繼鼎說明，最重要的不是切不切，而是「做對的選擇」。有些結節可以「觀察」，一年拍一次 CT；有些則要「積極」，早期切掉能救命。錯的選擇，不是沒治療，而是治療太快或太慢。

廖繼鼎強調：「毛玻璃」≠「末期癌症」；不是看到結節就開刀，而是要跟醫師討論：這個病灶的特徵，適合觀察還是手術？「癌症不是絕症，錯的選擇才是。」最後廖繼鼎補充：如果你的健檢報告寫著「GGO」或「SPN」，請先深呼吸。第一步不是恐慌，而是找到願意和你「一起選擇」的醫師。

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