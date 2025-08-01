肝癌死亡率降45％ UICC執行長肯定台灣防癌成效

為加速邁向「2025年消除C型肝炎」目標，自今（1）日起，公費肝炎篩檢對象擴大至1986年以前出生者，預估將新增200萬人受惠。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民健康署統計，自2004年起，我國肝癌標準化死亡率已下降45.5%、發生率下降41.7%，慢性肝病與肝硬化死亡率也較1998年減少逾六成，為加速邁向「2025年消除C型肝炎」目標，自今（1）日起，公費肝炎篩檢對象擴大至1986年以前出生者，預估將新增200萬人受惠。台灣在癌症防治上的整體成果，也獲得國際抗癌聯盟（UICC）高度肯定。

UICC為全球最具影響力的癌症非營利組織、同時也是世界衛生組織（WHO）正式合作夥伴，UICC執行長Dr. Cary Adams近日訪台，與國健署、癌症希望基金會、台灣癌症基金會、台灣癌症資訊全人關懷協會等UICC會員單位進行座談。

請繼續往下閱讀...

Dr. Adams指出，台灣自2005年起推動國家癌症防治計畫，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌等高覆蓋率篩檢政策，近年更積極發展肺癌早期檢查與完善的癌症登記制度，展現前瞻性與實務並重的政策思維，是亞太區的參考典範。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，癌症已連續43年位居我國十大死因之首，政府自2003年修法後全面推動國家癌症防治計畫，目前提供乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌與肺癌五項公費篩檢，今年也持續推進。

乳癌防治方面，今年乳房X光攝影補助對象將從現行45至69歲，擴大至40至74歲，每兩年一次免費，2024年已有91.6萬人完成檢查，發現5250名新病例，尤其巡迴乳攝車深入偏鄉的作法也獲UICC高度關注。

子宮頸癌部分，篩檢推動以來標準化發生率與死亡率已下降七成。今年起提供25至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次的免費抹片檢查，並持續推動HPV疫苗接種，國中女生完整兩劑接種率已突破九成。

癌症希望基金會董事長莊國偉也表示，台灣民間團體長期投入病友支持、衛教推廣與跨界合作，補足醫療資源缺口，未來也期盼能與UICC在亞太區進行更多政策交流與病友教育合作，共同推動區域防癌照護體系發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法