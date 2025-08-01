健康網》知名花生醬出包 黃麴毒素屬致癌物

近日知名品牌花生醬驗出黃麴毒素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日北市衛生局公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，發現3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬、以及兩件花生粉。衛生局針對不符規定之產品，已通知商家與進貨端業者下架。彰化縣衛生局表示，黃麴毒素已被確定為致癌物質，其中B1被列為一級致癌物。

彰化縣衛生局表示，台灣氣候長年高溫多濕極利於黴菌的繁衍，黃麴毒素主要是由麴黴屬的真菌所產生的代謝產物，此菌滋生主要與環境中溫度、濕度及加工原料品質相關，一般而言環境中溫度在攝氏30到38度間，相對濕度在80%以上最容易引起黃麴黴菌生長。

請繼續往下閱讀...

彰化縣衛生局表示，已知的黃麴毒素種類超過20種，常見的包括：黃麴毒素B1、B2、G1、G2。在紫外線照射下呈藍色螢光的為B型，G型呈現綠色螢光。黃麴毒素之所以引起關注的原因之一是因為黃麴毒素不僅具有肝毒性，也已被證實為致癌物質，最毒的B1更被列為一級致癌物。

黃麴毒素較常見於花生及其製品（例如花生糖、花生粉、花生醬等等）、玉米、開心果以及乾豆堅果類，衛生福利部依據不同食物訂定黃麴毒素的限量標準，例如花生、玉米所含的黃麴毒素應限制在15ppb以下；豆類、麥類、堅果類限量應在10ppb以下。

日常生活中要預防黃麴毒素的危害，衛生局呼籲民眾購買產品要挑選有信用的品牌與商家，不要購買標示不清及來路不明的食品，盡可能選購新鮮的及完整包裝，並從外觀色澤觀察是否長黴，儲藏時要保持在乾燥陰涼通風處，將包裝密封好，且盡快食用完畢，勿存放過久避免產生黃麴毒素，以確保安全。

相關新聞請見

健康網》黃麴毒素致肝癌風險高！ 醫：5大食材易中鏢快筆記

健康網》對抗黃麴毒素 4種解毒撇步

沈玉琳就醫》肝臟保健不能等 遠離高糖與高油飲食

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法