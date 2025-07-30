健康網》對抗黃麴毒素 4種解毒撇步

營養師呂美寶表示，知名花生醬出包，引發食安問題。其實只要多攝取綠色蔬菜、十字花科蔬菜等食材，便能強化肝臟解毒代謝力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名品牌「福源花生醬」驗出黃麴毒素，引發熱議，大家也擔心毒素是否已悄悄吃進體內？功能醫學營養師呂美寶表示，許多人或許擔心已長期食用，不知如何是好？其實只要採取正確應對方式，包括：攝取大量綠色蔬菜與綠藻粉、補充好菌、硒+維生素C+NAC，以及十字花科蔬菜、綠茶、藍莓等食材，便能提升免疫，強化肝臟解毒代謝力，並且降低毒素吸收風險。

黃麴毒素營養調理4重點

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，花生醬出包事件後，一些個案跟朋友擔心，如果已經長期食用，應如何應對？她表示，只要了解以下正確的營養應對4種方式，就能幫助身體降低這些毒素的影響、強化肝臟代謝的排除力。

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●加強解毒結合劑：大量綠色蔬菜+綠藻粉

綠色蔬菜中的葉綠素（Chlorophyllin）與綠藻，已被研究證實可與黃麴毒素結合、形成複合物，減少其在腸道吸收、降低進入血液與肝臟的機會。日常建議可多吃青花菜、菠菜、地瓜葉、綠藻粉等。

●加強吸附作用：補充好菌，幫腸道當盾牌

特定益生菌（如Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium等）能夠吸附黃麴毒素於菌體表面，並幫助修復腸道屏障、降低毒素吸收風險。日常建議補充無糖優格、無糖優酪乳、發酵蔬菜、益生菌補充品。

營養師呂美寶說，特定益生菌可吸附黃麴毒素於菌體表面，有助修復腸道屏障、降低毒素吸收風險，日常可補充無糖優格、優酪乳等；示意圖。（圖取自freepik）

●抗氧化劑加持：硒+維生素C+NAC

黃麴毒素會在肝臟轉化為具毒性的氧化型代謝物，這些物質會損傷細胞與DNA，補充抗氧化營養素，有助於強化肝臟解毒系統、保護細胞。以作用來說，硒（Selenium）可強化穀胱甘肽系統；維生素C可清除自由基、支援免疫系統；NAC（N-乙醯半胱胺酸）能提升肝臟穀胱甘肽濃度、促進解毒代謝（也是化痰藥的一種）。

●強化肝臟解毒功能：十字花科蔬菜、綠茶、藍莓

富含蘿蔔硫素、吲哚類、多酚類的食物，有助於降低黃麴毒素帶來的肝臟發炎與氧化壓力，進而幫助肝細胞恢復與修復。推薦食材如青花菜、紫高麗菜、綠茶、藍莓。

呂美寶提醒，由於黃麴毒素主要存在於保存不當的穀類、花生、堅果、豆類等乾貨食物中，購買食，務必選擇信譽良好品牌、避免受潮保存、開封後應鎖緊瓶蓋冷藏。

平時記得多用飲食營養加持肝臟機能、清除毒素，就算偶爾吃到隱藏的毒素，肝臟也能回饋強力保護，給自己多一份安心。

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