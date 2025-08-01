健康網》黃麴毒素致肝癌風險高！ 醫：5大食材易中鏢快筆記

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，黃麴毒素常潛伏在各種食物中，如堅果、果乾、種子等均須小心，以免不慎吃下提高肝癌等健康風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名福源花生醬因檢驗出黃麴毒素超標，近期引起軒然大波，也讓許多愛吃花生醬的民眾恐慌不已。台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，黃麴毒素（Aflatoxin）是Aspergillus黴菌製造的致癌物，常潛伏在各種食物中，如穀物雜糧、堅果與種子、果乾與香料、加工食品、乳製品等食材均須小心，以免不慎吃下導致提高肝癌等健康風險。

美味花生醬是許多人喜愛的食品之一，但卻可能產生超級可怕毒素？王婷翊於臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師 」發文指出，黃麴毒素屬於致癌物，經常於食物中滋生，當人們不注意吃下後，便會默默傷害身體，帶來提高肝癌風險、免疫功能下降、兒童成長遲緩等健康危害。

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此外，衛生福利部也曾於網站發文說明，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌與寄生麴黴菌所產生，主要分為黃麴毒素B1、B2、G1與G2，對人類及動物具肝臟毒性、免疫抑制性、致畸胎性及致癌性，其中黃麴毒素B1為已知致癌性最強的天然物質，國際癌症研究中心 （IARC）也已將黃麴毒素列為人類第1級致癌物質。

王婷翊進一步指出，日常所見易藏毒素的食物，大致有以下5大類：

●穀物／雜糧：如玉米、米、小麥、小米。

●堅果／種子：如花生、開心果、芝麻、巴西堅果。

●乾果／香料：如無花果乾、可可、香料粉。

●加工食品：如花生醬、芝麻醬、食用油。

●牛奶製品：如若乳牛吃進污染飼料，也可能中鏢。

王婷翊也特別強調，購買前後，應遵循以下原則，才能吃得安心，包括：保持乾燥、低溫、密封；勿購買來源不明或外觀變色異味產品；若超過保存期限請果斷丟棄，否則捨不得的可能就是會造成肝癌的毒素。

另，衛福部食藥署亦於網站發文提醒消費者，應購買衛生可靠和信譽良好廠商的產品，購買前並確認產品包裝是否完整無損傷。

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，加工食品如花生醬等，開封後應保持乾燥、低溫、密封，外觀變色異味或過期應果斷丟棄，以免吃下毒素；示意圖。（圖取自freepik）

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