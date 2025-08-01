自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》黃麴毒素致肝癌風險高！ 醫：5大食材易中鏢快筆記

2025/08/01 14:45

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，黃麴毒素常潛伏在各種食物中，如堅果、果乾、種子等均須小心，以免不慎吃下提高肝癌等健康風險；示意圖。（圖取自freepik）

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，黃麴毒素常潛伏在各種食物中，如堅果、果乾、種子等均須小心，以免不慎吃下提高肝癌等健康風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名福源花生醬因檢驗出黃麴毒素超標，近期引起軒然大波，也讓許多愛吃花生醬的民眾恐慌不已。台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，黃麴毒素（Aflatoxin）是Aspergillus黴菌製造的致癌物，常潛伏在各種食物中，如穀物雜糧、堅果與種子、果乾與香料、加工食品、乳製品等食材均須小心，以免不慎吃下導致提高肝癌等健康風險。

美味花生醬是許多人喜愛的食品之一，但卻可能產生超級可怕毒素？王婷翊於臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師 」發文指出，黃麴毒素屬於致癌物，經常於食物中滋生，當人們不注意吃下後，便會默默傷害身體，帶來提高肝癌風險、免疫功能下降、兒童成長遲緩等健康危害。

此外，衛生福利部也曾於網站發文說明，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌與寄生麴黴菌所產生，主要分為黃麴毒素B1、B2、G1與G2，對人類及動物具肝臟毒性、免疫抑制性、致畸胎性及致癌性，其中黃麴毒素B1為已知致癌性最強的天然物質，國際癌症研究中心 （IARC）也已將黃麴毒素列為人類第1級致癌物質。

王婷翊進一步指出，日常所見易藏毒素的食物，大致有以下5大類：

穀物／雜糧：如玉米、米、小麥、小米。

堅果／種子：如花生、開心果、芝麻、巴西堅果。

乾果／香料：如無花果乾、可可、香料粉。

加工食品：如花生醬、芝麻醬、食用油。

牛奶製品：如若乳牛吃進污染飼料，也可能中鏢。

王婷翊也特別強調，購買前後，應遵循以下原則，才能吃得安心，包括：保持乾燥、低溫、密封；勿購買來源不明或外觀變色異味產品；若超過保存期限請果斷丟棄，否則捨不得的可能就是會造成肝癌的毒素。

另，衛福部食藥署亦於網站發文提醒消費者，應購買衛生可靠和信譽良好廠商的產品，購買前並確認產品包裝是否完整無損傷。

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，加工食品如花生醬等，開封後應保持乾燥、低溫、密封，外觀變色異味或過期應果斷丟棄，以免吃下毒素；示意圖。（圖取自freepik）

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說，加工食品如花生醬等，開封後應保持乾燥、低溫、密封，外觀變色異味或過期應果斷丟棄，以免吃下毒素；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中