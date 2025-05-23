健康網》新冠猛襲！ 醫：防疫「3大招+3小招」佈下防護網

醫師表示，這波新冠疫情嚴峻且快速，建議日常做好勤洗手、戴口罩、打疫苗3大招；搭配微隔離等3小招，遠離新冠病毒威脅；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情來得猛烈，上週就診人次以1.9萬創下今年新高，近3天也有高達1萬9189人接種新冠疫苗，較上週同期暴增3倍之多。耳鼻喉科醫師張益豪指出，這波新冠疫情常見喉嚨痛、發燒、疲倦等症狀，也令患者很不舒服。建議日常做好勤洗手、戴口罩、打疫苗3大招；搭配微隔離、正常作息+運動、補充營養3小招，遠離新冠病毒威脅。

3症狀：喉痛、疲倦、易發燒

張益豪於臉書專頁「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發文表示，這波捲土重來的新冠疫情又猛又烈，患者一週比一週多，與之前相較，這次常見染疫者出現以下3症狀：

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●喉嚨痛得要命：檢查時易發現，染疫者喉嚨黏膜很紅腫，且出現異常喉嚨痛、容易咳嗽，而且覺得痰很多、很黏。

●容易發燒：即便已得過新冠，且打多次新冠疫苗，仍有許多染疫者會出現發燒症狀。

●容易疲倦：跟流感有點類似，身體會感覺滿疲倦，即使好好休息睡覺，對於病情似乎也幫助不大。

醫師指出，即便已得過新冠，且打多次新冠疫苗，這波新冠疫情仍有許多染疫者會出現發燒症狀；情境照。（圖取自freepik）





一般感冒vs新冠3個不一樣

張益豪表示，新冠與流感症狀確實很像，因此會建議採行三合一快篩「Ａ流+Ｂ流+新冠快篩」，一次可檢查3個病毒。若仔細區分，這次新冠與一般感冒有以下3個不同之處：

1.症狀出現得很快且嚴重：一旦染疫，一下子就會發燒，全部不適症狀也都會出現，包括：呼吸道受影響、腸胃不適等。

2.吃緩解藥物效果不明顯：雖針對症狀給予藥物，但緩解的速度不明顯，建議染易者再次回診調藥與再次檢查較妥。

3.傳染力比一般感冒強：這波新冠病毒感染力強，很容易一個家人生病，全家陸續遭殃。

張益豪說，想要遠離新冠威脅，建議日常做好以下3大招+3小招：

●防疫3大招

1.勤洗手：洗手防禦各種病菌的絕妙武器，千萬不要低估，甚至比用酒精消毒手部更好。

2.戴口罩：口罩的優勢不用多說，以往新冠疫情期間，口罩防護力已證明確實有效。

3.打疫苗：新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、Tdap百日咳三合一疫苗與流感疫苗打起來。

●防疫3小招

1.微隔離：遠離人群，人多病毒多，交叉感染機會也增多。

2.作息正常＋運動：由內而外建立好的免疫力與恢復力，有助抵禦病毒。

3.營養補充：抗氧化的維他命、鋅離子、腸道益生菌、適合的草本調理元素，如：百里香、魚腥草、生薑等。

醫師說，補充抗氧化的維他命、鋅離子、腸道益生菌、適合的草本調理元素等，也是防疫3小招之1；情境照。（圖取自shutterstock）





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