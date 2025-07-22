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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》粒線體是身體發電機！ 7大營養素助攻修復補能量

2025/07/22 06:28

學者說，粒線體是人體發電機，日常補充優質蛋白、好油脂等食物如鮭魚，有助粒線體修復與作用，也能維持人體健康運轉；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，粒線體是人體發電機，日常補充優質蛋白、好油脂等食物如鮭魚，有助粒線體修復與作用，也能維持人體健康運轉；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為疲勞、慢性發炎只是吃不好、睡不飽？其實真正原因可能是人體細胞中的粒腺體沒電了！營養學者洪泰雄表示，粒腺體是人體細胞中的發電機，若受損易導致疲勞與各種疾病發生，建議日常補充優質蛋白好油脂複合性碳水化合物維生素B群輔酶Q10抗氧化物等營養，搭配間歇性禁食、規律運動、良好睡眠等生活方式，不僅有助粒線體修復與作用，也能維持人體健康運轉。

洪泰雄於臉書專頁發文指出，粒線體負責產生人體90%以上的能量（ATP），若粒腺體受損，不但會讓能量製造下降，也會增加自由基產生，導致慢性發炎，進而引發代謝症候群、神經退化、疲勞症候群等疾病。

粒腺體製造能量所需3大原料

洪泰雄並提出，日常可攝取以下食物，藉由其所含營養素與運作原理，進而達到修補粒腺體的目的：

優質蛋白質：可建構粒腺體結構，且胺基酸能修復粒腺體膜與酵素蛋白結構。食物來源包括：雞蛋、魚、豆腐、黃豆、雞肉。

好油脂（Omega-3）：可維持粒腺體膜的彈性，且Omega-3有助抗發炎，並穩定粒腺體膜結構。食物來源如鮭魚、秋刀魚、亞麻仁籽油、核桃。

複合性碳水化合物：能穩定提供能量，避免血糖劇烈波動，讓粒腺體穩定發電。食物來源包括：糙米、地瓜、燕麥、藜麥。

粒腺體作用所需4大類營養素

維生素B群：為粒腺體代謝的關鍵酵素輔因子，食物來源如全穀類、瘦肉、酵母、綠葉蔬菜，特別是可輔助葡萄糖代謝的B1；能參與能量鏈的B2、B3；以及B5、B12。

學者指出，粒線體作用需要4大類營養素，其中維生素B群為粒腺體代謝的關鍵酵素輔因子，食物來源如全穀類、綠葉蔬菜等；情境照。（圖取自freepik）

學者指出，粒線體作用需要4大類營養素，其中維生素B群為粒腺體代謝的關鍵酵素輔因子，食物來源如全穀類、綠葉蔬菜等；情境照。（圖取自freepik）

鎂：能量製造與穩定的必需礦物質，且所有ATP都以Mg-ATP形式儲存。食物來源包括：南瓜子、堅果、菠菜、黑巧克力。

輔酶Q10（CoQ10）：粒腺體電子傳遞鏈的重要元件，建議40歲以上或慢性病患者可考慮補充。食物來源如：沙丁魚、牛心、肝臟、橄欖油。

抗氧化物：保護粒腺體免受自由基傷害，且可中和粒腺體產生的自由基，減少發炎。食物來源包括：維生素C（如奇異果、芭樂）、維生素E（如葵花籽、杏仁）、花青素（如藍莓、黑莓）、茶多酚（如綠茶、烏龍茶）。

支持粒腺體修復的3種生活習慣

間歇性禁食：如16/8斷食，可促進粒腺體生合成（mitochondrial biogenesis）與自噬（autophagy）。

適度運動：如快走、深蹲，可促進粒腺體數量與效率，特別是肌肉粒腺體。

良好睡眠：粒腺體在睡眠時修復與重建，熬夜會干擾其功能。

洪泰雄總結強調，吃天然、吃多色、吃完整、吃規律，就能讓你的粒腺體恢復健康運轉。

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